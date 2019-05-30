Оценку «отлично» поставила «Справедливая Россия» работе администрации Псковской области в 2018 году

17:36, 30 мая 2019, ПАИ

Оценку «отлично» поставила фракция «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании работе администрации Псковской области в 2018 году после итогового отчёта губернатора Михаила Ведерникова. Об этом руководитель фракции Наталья Тудакова сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Наталья Тудакова заявила, что «отчёт содержит актуальные данные». «Это не только бравада, но и констатация существующих в Псковской области проблем: в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, здравоохранения, дорожного хозяйства. Но нам импонирует взятый администрацией курс на движение вперёд», - сказала она.

Парламентарий выразила надежду, что депутаты совместными усилиями с исполнительной властью, общественными институтами продолжат движение региона вперёд. «Мы поддерживаем действия губернатора, фракция «Справедливая Россия» готова продолжать совместную деятельность на благо Псковской области», - подытожила депутат.