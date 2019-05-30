Сколько псковичи задолжали своим детям: ПАИ-live c заместителем главного судебного пристава региона

18:33, 30 мая 2019, ПАИ

30 мая гостем проекта ПАИ-live стала заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева. Она рассказала о том, сколько псковичей имеют долги по алиментам, как много они задолжали, а также о способах взыскания долгов по алиментам, о всероссийской акции «Cудебные приставы – детям» и её первых результатах.

- Бывают ли должниками по алиментам женщины?

- По алиментам должниками могут быть как мужчины, так и женщины. Хотелось бы отметить, что на территории Псковской области должниками по исполнительному производству оказались 244 женщины.

- Являются ли они «исключением из правил»?

- Если мы описываем портрет среднестатистического отца-неплательщика алиментов, то это мужчина 38 лет. Сейчас, в исполнительном производстве 48% являются неплательщиками, но имеют заработок, 1 тыс. 670 должников являются безработными и у 47% должников нет имущества.

Средняя задолженность у должника-отца 227 тыс. рублей. Общая сумма долга у мужчин в Псковской области составляет 795 миллионов рублей.

Касаемо портрета матери-неплательщицы, это женщина около 37 лет. 40% из них имеют заработок, 645 являются безработными и у 74% женщин отсутствуют имущество. Средняя сумма задолженности - чуть выше чем у мужчин, 270 тыс. рублей. Всего женщины-должницы региона задолжали своим детям 289 миллионов рублей.

- Трудно представить женщин, которые не платят алименты на содержание своих детей. Это особый тип матерей?

- Не думаю, что таких людей можно как-то конкретно охарактеризовать, просто люди находятся в разных жизненных ситуациях.

- Какие цели ставит перед собой акция «Судебные приставы – детям»?

- Наша основная задача - посетить каждый адрес, где проживает неплательщик алиментов. В рамках практически 1000 исполнительных производств по алиментам на прошлой неделе был осуществлен выход по адресам в рейдовых мероприятиях. По ходу акции судебные приставы составили 24 акта о наложении ареста на имущество должников. Под арест попали как автотранспортные средства и бытовая техника, так и мобильные телефоны. Основной упор направлен на погашение суммы задолженности по алиментам, наша задача заставить должника заплатить в принудительном порядке свою задолженность. Соответственно, у 37 должников были установлены доходы, в последующем действия будут направлены на удержание средств по месту работы. 11 должников были привлечены к административной ответственности.

- Меняется ли количество должников из года в год?

- Хотелось бы отметить положительную динамику по спаду числа должников по алиментам по сравнению с 2013 годом. В связи с принятием всех мер число должников по исполнительным производствам к 2019 снизилось на 1000.

- Есть ли эффективный способ борьбы с неплательщиками?

- Перечень способов очень обширный, и каждый по-своему важен. Необходимо отметить, что эффективной мерой является административное воздействие. Если должник не оплачивает алименты в течении двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, судебный пристав имеет право привлечь его к административной ответственности. К мерам административной мере можно отнести обязательные работы, административный арест или административный штраф. В рамках исполнительных производств судебный пристав может ограничить должнику право выезда из Российской Федерации, ограничить в праве управления транспортным средством, обратить взыскание на его доход и его имущество.

- При каких обстоятельствах административное дело перерастает в уголовное дело?

- Если на должника административные меры не действуют, то к нему будет приниматься мера уголовной ответственности. По уголовному кодексу максимальным наказанием считается лишение свободы, также могут назначаться исправительные работы.

- Есть ли такая практика в нашем регионе?

- У нас практика следующая: в 2019 году в отношении 49 должников вынесены обвинительные приговоры, 47 получили наказание в виде исправительных работ, 2 получили условное лишение свободы и одно уголовное дело было прекращено из-за примирения сторон. В этом году практики лишения свободы не было.

- На каком этапе должник начинает платить?

- Для каждого должника это индивидуально. Каждая мера по-своему хороша. Для кого-то достаточно вынести постановление о временном ограничении права выезда, а для другого достаточно ввести ограничение на управление транспортным средством, чтобы побудить погасить долг по алиментам. Есть должники, которых только меры уголовной ответственности побуждают трудоустроится и начать выплачивать свою задолженность по алиментам.

- Как-то прочел новость, где один работодатель оплатил примерно 200 тыс. рублей долга по алиментам за своего сотрудника, это рядовое явление или исключительное чудо?

- Это исключительный случай, когда работодатель в полном объеме выплатил задолженность за своего работника.

- Какая мотивация у такого работодателя?

- Задолженность удерживается из заработка должника, судебный пристав продолжает применять меры к должнику, осуществляются выходы по его адресу, а также продолжают применяться меры административного воздействия. Наверное, на каком-то уровне работодатель решил пойти сотруднику на встречу заплатить за него долг, дабы сохранить такого работника.

- Как поступать с теми, кто получает зарплату в конвертах?

- В любом случае, если у должника нет официального места работы, то судебный пристав направляет его на трудоустройство в Центр занятости, но если это не помогает, то расчет задолженности по алиментам осуществляется с учетом средней российской заработной платы - более 40 тыс. рублей.

- Как проходят рейды по адресам должников?

- Все рейдовые мероприятия проходят организованно, с учетом контроля самих структурных подразделений и аппарата управления. Мы понимаем, что работа судебного пристава связана с опасными моментами, и не всегда граждане доброжелательно встречают судебных приставов, поэтому судебные приставы обеспечены соответствующей охраной. Также, существуют рычаги административного воздействия, когда судебному приставу оказывают препятствие, например, может составляться административный протокол о воспрепятствовании законной деятельности пристава.

- Как заставить платить алименты должников, которых сложно найти?

- Если судебный пристав самостоятельно не может установить местонахождение должника, то он имеет право объявить неплательщика в исполнительный розыск. За 4 месяца этого года были заведены 98 розыскных дел на территории Псковской области и, с учетом заведенных розыскных дел 2018 году, были установлены 148 должников.

- Этим занимается полиция?

- Розыском должников и имущества занимается советующий отдел, который организован в службе судебных приставов.

- Расскажите про новую категорию должников «безвестно отсутствующие».

- Это не новая категория. В 2019 году в розыске находился 131 должник, из них перспективными для признания в судебном порядке без вести отсутствующих были 15 граждан. В настоящее время в суды обратились 4 взыскателя и одно заявление удовлетворено, один человек был признан безвестно отсутствующим. Трое находятся на стадии судебного разбирательства.

- Почему взыскателю выгодно признать должника безвестно отсутствующим?

- Чтобы получать соответствующие социальные гарантии. Вместо алиментов родитель будет получать пособие.

- Как приставы относятся к тем, кто не платит алименты на содержание своих собственных детей?

- В любом случае алименты надо платить, так как наши дети должны быть одеты и сыты. Наше отношение мы делим на две стороны в рамках исполнительного производства: есть должник и есть взыскатель, а судебные приставы должны соблюдать баланс интересов сторон. Важно помнить, что деньги идут своему ребенку, а также важно помнить, что до 18 лет накапливается задолженность, которая не растворяется в воздухе после 18-летия. Хотелось бы, чтобы в нашем регионе количество должников сокращался все еще больше.