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Антон Минаков: Отчет губернатора был достаточно подробный и полный

«Отчетом мы довольны. Отчет был достаточно подробный и полный», – прокомментировал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации выступление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в региональном парламенте руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«Следует отметить, что это тот редкий случай, когда положительные изменения видим не только на экранах мониторов или на бумагах, но и в повседневной жизни наших горожан, жителей нашей области», – отметил он.

При этом Антон Минаков уточнил, что в регионе остается множество проблем, и фракция ЛДПР подняла эти вопросы при обсуждении доклада. В частности, вопрос о демографической ситуации. «По данным на 2016 год смертность превышает рождаемость более чем на 4 тысячи человек. Начиная с 1989 года мы получили убыль населения более чем на 200 тысяч человек», – отметил он.  

Антон Минаков связывает эти проблемы, в первую очередь, с низким уровнем здравоохранения, с отсутствием достаточного количества рабочих мест для молодых специалистов и низким уровнем зарплат. «Сегодня эти вопросы задали губернатору, получили ответы. Посмотрим как будут реализовываться решения этих проблем», – добавил Антон Минаков. 

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