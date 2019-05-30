Соглашение о взаимном признании виз Россия и Белоруссия могут подписать в 2019 году

22:42, 30 мая 2019, ПАИ

Соглашение о взаимном признании виз Россия и Белоруссия могут подписать в 2019 году. Об этом пишут Белновости со ссылкой на заявление начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна.

По словам спикера, если стороны сумеют завершить внутригосударственные процедуры, то, вероятно, со следующего года соглашение может применяться. Созданная рабочая группа будет определять вопросы технического характера, связанные с реализацией данной инициативы.

Подготовка межправительственного соглашения о взаимном признании виз началась летом 2017 года.