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Принцип Ведерникова
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Общество

Окружной семинар для специалистов сферы национальной политики пройдет в Пскове

5-7 июня в Псковском государственном университете состоится обучающий семинар по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Организатор мероприятия - Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова. На семинар приедут представители региональных и муниципальных органов власти Северо-Западного федерального округа, общественных организаций, работающих в сфере национальной и внутренней политики. Им предстоят встречи известными политиками и государственными деятелями, лекции и практические занятия в малых группах под руководством ведущих профессоров МГУ, известных ученых и экспертов.

Участники семинара познакомятся с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, обсудят вопросы конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики. По итогу обучения пройдет панельная дискуссия.

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