Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда

16:04, 31 мая 2019, ПАИ

«Высокая планка, заданная губернатором, требует от каждого из нас самоотдачи и напряженного труда на результат», - заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Так сенатор прокомментировала Псковскому агентству информации отчёт Михаила Ведерникова, который он озвучил на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая.

По словам Елены Бибиковой, глава региона представил предельно конкретный отчёт, озвучив не только конкретные факты решения проблем, обозначенных год назад, но и перспективные направления развития области.

«Одна из главных задач, прозвучавших в выступлении губернатора, - делать всё необходимое для привлечения максимально возможного объема финансовых средств в регион. С этой целью будет введена система поощрений для наиболее активных муниципалитетов, которые работают на привлечение средств в рамках реализации национальных проектов», - отметила Елена Бибикова.

Член Совета Федерации подчеркнула, что стремление консолидировать все силы общества в работе на пользу региона и его жителей — важный принцип работы губернатора. Елена Бибикова считает, что глава региона «видит зерно ключевых проблем и уверенно разрабатывает механизмы их решения», используя поддержку федерального центра, сформированную команду профессионалов, сотрудничество с властью на местах и с региональным парламентом, общественными организациями.

«О проблемных темах, которые волнуют жителей региона, губернатор говорил прямо и открыто. Это касается строительства завода Титан-Полимер. Михаил Ведерников подчеркнул, что этот вопрос не будет решаться кулуарно и несмотря на экономические трудности регион «не является «заложником» ситуации». Хотя инвестиций в 13 миллиардов рублей регион не видел давно. Еще один непростой вопрос, который вызывал массовую обеспокоенность жителей Дедовического района, — сохранение ГРЭС. Найден вариант решения и поддержан на федеральном уровне — на территории электростанции планируют создать особую экономическую зону, которая может стать сильной точкой роста. Следует отметить и те реальные достижения, которые увидели все жители региона - дан уверенный старт развитию авиационного и железнодорожного сообщения, впереди запуск новых железнодорожных маршрутов с Ригой и Таллином», - добавила Елена Бибикова.

По словам сенатора, сделано максимум возможного по сохранению стабильной работы «Псковпассажиравтотранса», под личным контролем губернатора находится ремонт дорог. «Конечно и режим работы, и высокая планка, заданная губернатором, требуют от каждого из нас самоотдачи, напряженного труда на результат, но мы готовы приложить все усилия для процветания нашего региона», - подытожила Елена Бибикова.