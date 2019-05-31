0
16:23
Александр Козловский: Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона
16:04
Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда
23:23
Принцип Ведерникова
19:23
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
16:09
Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно
15:30
Александр Котов: Мы ждем достойного кандидата на довыборах в Псковское областное Собрание
14:23
Ян Лузин покидает парламент Псковской области
Еще новости
  • Коротко
Политика

Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда

«Высокая планка, заданная губернатором, требует от каждого из нас самоотдачи и напряженного труда на результат», - заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Так сенатор прокомментировала Псковскому агентству информации отчёт Михаила Ведерникова, который он озвучил на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая.

По словам Елены Бибиковой, глава региона представил предельно конкретный отчёт, озвучив не только конкретные факты решения проблем, обозначенных год назад, но и перспективные направления развития области.

«Одна из главных задач, прозвучавших в выступлении губернатора, - делать всё необходимое для привлечения максимально возможного объема финансовых средств в регион. С этой целью будет введена система поощрений для наиболее активных муниципалитетов, которые работают на привлечение средств в рамках реализации национальных проектов», - отметила Елена Бибикова.

Член Совета Федерации подчеркнула, что стремление консолидировать все силы общества в работе на пользу региона и его жителей — важный принцип работы губернатора. Елена Бибикова считает, что глава региона «видит зерно ключевых проблем и уверенно разрабатывает механизмы их решения», используя поддержку федерального центра, сформированную команду профессионалов, сотрудничество с властью на местах и с региональным парламентом, общественными организациями.

«О проблемных темах, которые волнуют жителей региона, губернатор говорил прямо и открыто. Это касается строительства завода Титан-Полимер. Михаил Ведерников подчеркнул, что этот вопрос не будет решаться кулуарно и несмотря на экономические трудности регион «не является «заложником» ситуации». Хотя инвестиций в 13 миллиардов рублей регион не видел давно. Еще один непростой вопрос, который вызывал массовую обеспокоенность жителей Дедовического района, — сохранение ГРЭС. Найден вариант решения и поддержан на федеральном уровне — на территории электростанции планируют создать особую экономическую зону, которая может стать сильной точкой роста. Следует отметить и те реальные достижения, которые увидели все жители региона - дан уверенный старт развитию авиационного и железнодорожного сообщения, впереди запуск новых железнодорожных маршрутов с Ригой и Таллином», - добавила Елена Бибикова.

По словам сенатора, сделано максимум возможного по сохранению стабильной работы «Псковпассажиравтотранса», под личным контролем губернатора находится ремонт дорог. «Конечно и режим работы, и высокая планка, заданная губернатором, требуют от каждого из нас самоотдачи, напряженного труда на результат, но мы готовы приложить все усилия для процветания нашего региона», - подытожила Елена Бибикова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отчёт губернатора Михаила Ведерникова о работе в 2018 году
Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда Принцип Ведерникова Антон Минаков: Отчет губернатора был достаточно подробный и полный Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется Оценку «отлично» поставила «Справедливая Россия» работе администрации Псковской области в 2018 году Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно Михаил Ведерников призвал абитуриентов «не гнаться» за распространенными профессиями Районы Псковской области будут получать поддержку из областного бюджета исходя из эффективности их руководства Псковский губернатор: У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия Найдены средства для проекта «Чистая вода» в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Александр Козловский: Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона
31 мая 2019
Александр Козловский: Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона
Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда
31 мая 2019
Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
30 мая 2019
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно
30 мая 2019
Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно
Александр Котов: Мы ждем достойного кандидата на довыборах в Псковское областное Собрание
29 мая 2019
Александр Котов: Мы ждем достойного кандидата на довыборах в Псковское областное Собрание
Ян Лузин покидает парламент Псковской области
29 мая 2019
Ян Лузин покидает парламент Псковской области
Главой администрации Великих Лук стала Любовь Романова
27 мая 2019
Главой администрации Великих Лук стала Любовь Романова
Кандидаты от псковской «Единой России» на выборы в сентябре победили на предварительном голосовании с большим отрывом
27 мая 2019
Кандидаты от псковской «Единой России» на выборы в сентябре победили на предварительном голосовании с большим отрывом

Идет загрузка...