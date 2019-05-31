Фермерский фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» пройдет в Печорском районе 6-7 июля

15:16, 31 мая 2019, ПАИ

6 и 7 июля в деревне Бебешкино Печорского района пройдёт первый фермерский фестиваль «СЫР и ПРЯНИК», сообщили Псковскому агентству информации организаторы фестиваля.

«Лучшие сыровары и ремесленники с разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья представят свою продукцию на нашем празднике. Специальный гость фестиваля – Олег Сирота — один из лучших российский сыроделов и успешный бизнесмен», – рассказали фермеры.

На фестивале будут представлены торговые ряды с сырами, пряниками, мясными и рыбными деликатесами, фруктовыми и ягодными угощениями, домашним квасом и соками. «Всё крафтовое, натуральное, необычайно вкусное!» – заверили организаторы.

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​Кроме этого, гостей будут ждать «обжорные ряды», где главным блюдом станет сыр. «Хачапури, драники, чебуреки, сырный суп и шарики. Голодным никто не останется!» – отметили организаторы.

Для гостей подготовлена большая концертная программа, в которой будут гусли, балалайки, песни и хороводы, танцы и барабаны. «Старые русские игры и забавы для всей семьи, контактный зоопарк, мастер-классы, экспозиции и выставки. И на закате приглашаем всех на «Вечорку Ивана Купалы», – добавили в «Бебешкино».

Фестиваль пройдет с 12:00 6 июля до обеда следующего дня. Организация кемпинга на месте.

Гостеприимная ферма «Бебешкино», которая выступила организатором фестиваля, представлена в социальных сетях Facebook, Instagram и ВКонтакте.