Александр Козловский: Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона

16:23, 31 мая 2019, ПАИ

«Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона», - подчеркнул депутат Государственной Думы Александр Козловский, комментируя выступление главы субъекта Михаила Ведерникова в региональном парламенте.

Политик отметил, что Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что это доклад в виде отчета, но он отражает и перспективы развития региона в будущем. Он подчеркнул, что в прошлом году в Псковской области удалось решить транспортные вопросы, улучшить логистику, что, в первую очередь, важно для туристической привлекательности региона. Парламентарий уточнил, что поезд «Ласточка» пользуется популярностью у жителей Псковской области и других регионов, которые приезжают с туристическими и бизнес-целями. Также запущено авиасообщение с Москвой и Сочи. «Я надеюсь, что эти направления буду развиваться, появится много авиарейсов с другими регионами», - добавил Александр Козловский.

Что касается развития экономики, он констатировал, что в регионе есть много перспективных инвестиционных планов, многое делается для развития. В реализации национальных проектов большое внимание уделяется социальной сфере, здравоохранению, добавил депутат.

«В целом отчет и работу администрации региона я оцениваю положительно и со своей стороны готов включаться в совместную работу и отстаивать необходимые для региона законопроекты в Государственной Думе», - заключил Александр Козловский.