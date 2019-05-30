Немецкую книгу 1913 года изъяла Псковская таможня у гражданина Эстонии

16:43, 31 мая 2019, ПАИ

Немецкую книгу 1927 года изъяла Псковская таможня у гражданина Эстонии в пункте пропуска Куничина Гора в Печорском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, житель соседней страны, въезжая на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не задекларировал и не предъявил таможенному контролю три печатных издания.

Под ковриком багажного отсека обнаружена книга на иностранном языке 1927 года выпуска, место издания - Таллинн; книга на иностранном языке «Leitfaden fur den ersten Unterricht im Deutschen» 1913 года, место издания – Лейпциг; блокнот-ежедневник на иностранном языке с записями карандашом и ручкой внутри 1938 года, место издания - Таллинн. Все издания имеют следы использования: мятые страницы, потертости, следы от воды и плесени.

Мужчина пояснил, что забыл книги в автомобиле, и на территории России продавать он их не собирался. Книги были изъяты и направлены на экспертизу. По заключению эксперта издание «Leitfaden fur den ersten Unterricht im Deutschen» 1913 года относится к категории культурных ценностей, как печатное издание, созданное более 100 лет назад.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.