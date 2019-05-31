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Общество

Воспитанников Детской деревни-SOS в Пскове навестили спасатели и энергетики

31 мая, накануне Международный день защиты детей , в гости к воспитанникам Детской деревни-SOS в Пскове пришли специалист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области», инспектор Центра госинспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области, представитель филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Вниманию ребят были представлены ролики социальной рекламы, победившие в областном конкурсе «Я и пожарная безопасность», фильмы о пожарной и электробезопасности, а также безопасности на воде. Воспитанникам Детской деревни были вручены красочные памятки и закладки с правилами пожарной и электробезопасности, а также магниты.

С огнеборцами 1-й пожарно-спасательной части города Пскова дети изучили «начинку» пожарного автомобиля. Самым смелым представилась возможность пустить воду из пожарного ствола.

Истинный восторг у ребят вызвало выступление четвероногих гостей мероприятия, аттестованных для работы с детьми и обученных оказанию помощи людям с ограниченными возможностями.

Вместе с Еленой Балыковой (педагогом-организатором Псковской школы № 11) и своими хозяйками, дрессированные собаки показали навыки послушания. Служебная собака продемонстрировала поиск взрывоопасных предметов.

МЧС России уделяет большое значение работе с подрастающим поколением. Это необходимо прежде всего для пропаганды здорового образа жизни и пожаробезопасного поведения, для того, чтобы приучить детей с малых лет соблюдать правила безопасного поведения в различных сферах жизни, а также в целях популяризации профессии пожарного и спасателя, значимости их службы.

Напомним, 2019 год объявлен в МЧС России Годом предупреждения чрезвычайных ситуаций.

 

 

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