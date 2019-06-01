0
14:28
Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области
12:28
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка проходит в Пскове
12:11
Эксперт: Существенные меры предпринимают в Псковской области для поддержки талантливой молодежи
11:37
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших регионов страны по работе с усыновителями
11:28
Михаил Ведерников: Дети – самое дорогое в нашей жизни
09:24
Что в Псковской области делают для поддержки детей
09:07
«Шанс» просит псковичей выгулять собак, которые давно сидят взаперти
Еще новости
Общество

Фестиваль «Исаборг» открылся в Старом Изборске

XII фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг» открылся 1 июня в Старом Изборске (Печорский район). Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, мероприятие проходит в рамках проекта «630 вёрст ощущений» по программе приграничного сотрудничества «Латвия-Россия». На фестиваль приехали более 150 реконструкторов. 

Лагерь на городище для зрителей уже работает, он закроется в 17:00. Организованы кулинарный конкурс, «сытные игры» и ремесленные мастер-классы. Реконструкторы проводят лучный турнир и «Войну на Знамя». Сборы участников военного представления начнутся в 13:45, а с 14:00 до 15:30 состоится военная программа на плато над Городищенским озером, которая включает в себя парад-представление участников фестиваля, «Битву дружин» (показательное сражение) и военные состязания. Исторический лагерь для зрителей закроется в 17:00.

Вход на фестиваль «Исаборг» свободный. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области
01 июня 2019
Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка проходит в Пскове
01 июня 2019
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка проходит в Пскове
Эксперт: Существенные меры предпринимают в Псковской области для поддержки талантливой молодежи
01 июня 2019
Эксперт: Существенные меры предпринимают в Псковской области для поддержки талантливой молодежи
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших регионов страны по работе с усыновителями
01 июня 2019
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших регионов страны по работе с усыновителями
Михаил Ведерников: Дети – самое дорогое в нашей жизни
01 июня 2019
Михаил Ведерников: Дети – самое дорогое в нашей жизни
«Шанс» просит псковичей выгулять собак, которые давно сидят взаперти
01 июня 2019
«Шанс» просит псковичей выгулять собак, которые давно сидят взаперти
Псковский Детский фонд провёл праздник воспитанников интернатных учреждений региона
31 мая 2019
Псковский Детский фонд провёл праздник воспитанников интернатных учреждений региона
«Семь раз отмерь» - 31 мая (ЗВУК)
31 мая 2019
«Семь раз отмерь» - 31 мая (ЗВУК)

Идет загрузка...