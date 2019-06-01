Фестиваль «Исаборг» открылся в Старом Изборске

12:49, 01 июня 2019, ПАИ

XII фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг» открылся 1 июня в Старом Изборске (Печорский район). Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, мероприятие проходит в рамках проекта «630 вёрст ощущений» по программе приграничного сотрудничества «Латвия-Россия». На фестиваль приехали более 150 реконструкторов.

Лагерь на городище для зрителей уже работает, он закроется в 17:00. Организованы кулинарный конкурс, «сытные игры» и ремесленные мастер-классы. Реконструкторы проводят лучный турнир и «Войну на Знамя». Сборы участников военного представления начнутся в 13:45, а с 14:00 до 15:30 состоится военная программа на плато над Городищенским озером, которая включает в себя парад-представление участников фестиваля, «Битву дружин» (показательное сражение) и военные состязания. Исторический лагерь для зрителей закроется в 17:00.

Вход на фестиваль «Исаборг» свободный.