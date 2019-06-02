Исторический фестиваль «Довмонт Псковский» продолжит праздничные выходные в городе

08:50, 02 июня 2019, ПАИ

2 июня исторический фестиваль «Довмонт Псковский», посвящённый князю Довмонту-Тимофею, продолжит праздничные выходные в городе. Праздничное пространство разместится на набережной реки Псковы от Псковского кремля до улицы Милицейской и будет работать с 12:00 до 18:00, рассказали Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре.

Праздничное пространство будет включать пять площадок: историческую - лагерь реконструкторов, ремесленную - торговые ряды, музыкальную - концерты псковских коллективов, зрелищную - интерактивы и сытную - таверны с псковской кухней. В программе работы площадок: фестиваль исторической реконструкции, бесплатное ристалище для детей и взрослых, показательные бои, бугурт, лучный и суличный тиры, мастер-классы.

Также гости праздника смогут принять участие в бесплатной экскурсии «Быт, культура, традиции семейных отношений в средневековом Пскове» с посещением макета Псковского кремля в колокольне Троицкого собора.

Вход на праздник свободный.