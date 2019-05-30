Красногородское предприятие ЖКХ незаконно сбрасывало в ручей сточные воды

12:57, 03 июня 2019, ПАИ

Красногородское районное многоотраслевое предприятие ЖКХ незаконно сбрасывало в ручей, впадающий в реку Синяя, сточные воды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований закона у предприятия отсутствуют разрешительные документы на право пользования водными объектами, расположенными на территории Красногородского района.

В результате прокуратура направила в Пыталовский районный суд исковое заявление об обязании предприятия в срок до 31 декабря оформить в установленном порядке решение о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод. Суд требования природоохранной прокуратуры удовлетворил.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.