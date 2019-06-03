20 нарушений выявили инспекторы рыбоохраны на псковских водоёмах за неделю

14:42, 03 июня 2019, ПАИ

За неделю с 27 мая по 2 июня в Псковской области госинспекторы выявили 20 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

У нарушителей изъяли 13 килограммов рыбы, 20 незаконных орудий лова. На нарушителей госинспекторы наложили штрафов на 26 тысяч рублей, взыскали - 19 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западному федеральному округу были выявлены 315 административных правонарушений, сумма штрафов на нарушения Правил рыболовства составила 654 тыс. 650 рублей.