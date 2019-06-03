0
16:43
День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные
15:02
Средства на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой собраны
13:21
Итоги недели: Отчет Михаила Ведерникова, сигналы в районы и с днём рождения, малыш
12:21
Ансамбль «ЛодкАструн» выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Бугрово
11:44
«Музыка на любой вкус»: Организаторы рассказали о предстоящих концертах в Ганзейские дни в Пскове
09:45
Военнослужащие из Пскова стали лучшими на конкурсе «Электронный рубеж-2019»
17:05
Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова
Еще новости
Общество

20 нарушений выявили инспекторы рыбоохраны на псковских водоёмах за неделю

За неделю с 27 мая по 2 июня в Псковской области госинспекторы выявили 20 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

У нарушителей изъяли 13 килограммов рыбы, 20 незаконных орудий лова. На нарушителей госинспекторы наложили штрафов на 26 тысяч рублей, взыскали - 19 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западному федеральному округу были выявлены 315 административных правонарушений, сумма штрафов на нарушения Правил рыболовства составила 654 тыс. 650 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные
03 июня 2019
День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные
Средства на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой собраны
03 июня 2019
Средства на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой собраны
Ансамбль «ЛодкАструн» выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Бугрово
03 июня 2019
Ансамбль «ЛодкАструн» выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Бугрово
«Музыка на любой вкус»: Организаторы рассказали о предстоящих концертах в Ганзейские дни в Пскове
03 июня 2019
«Музыка на любой вкус»: Организаторы рассказали о предстоящих концертах в Ганзейские дни в Пскове
Военнослужащие из Пскова стали лучшими на конкурсе «Электронный рубеж-2019»
03 июня 2019
Военнослужащие из Пскова стали лучшими на конкурсе «Электронный рубеж-2019»
Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова
02 июня 2019
Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова 1
Детский городской лагерь начнёт работу при Троицком соборе в Пскове
02 июня 2019
Детский городской лагерь начнёт работу при Троицком соборе в Пскове
Предстоящая неделя в Пскове будет жаркой
02 июня 2019
Предстоящая неделя в Пскове будет жаркой

Идет загрузка...