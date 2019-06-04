О летнем трудоустройстве подростков расскажет гость ПАИ-live

09:18, 04 июня 2019, ПАИ

4 июня в 12:00 гостем проекта ПАИ-live станет начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм комитета по труду и занятости Псковской области Ольга Андреева.

Во время летних каникул псковские подростки ищут работу, количество вакансий и претендентов на сезонный заработок летом увеличивается в разы. В прямом эфире Ольга Андреева расскажет о том, как и какую работу могут получить несовершеннолетние в Псковской области, как ребенку правильно оформить трудовые о отношения с работодателем, какую зарплату хотят и какую реально получают юные сотрудники.

Свои вопросы специалисту комитета по труду и занятости можно оставить на странице ПАИ-live.