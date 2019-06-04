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Начался ПАИ-live, посвящённый летнему трудоустройству подростков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации. Гостем  проекта ПАИ-live  стала начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм комитета по труду и занятости Псковской области Ольга Андреева.

В период летнего отдыха псковские школьники активно ищут работу, количество рабочих мест на бирже труда и претендентов на сезонный заработок во время каникул увеличивается в разы. В прямом эфире Ольга Андреева расскажет, как и какую работу могут получить несовершеннолетние в Псковской области, как правильно оформлять трудовые о отношение с работодателем, на какую зарплату могут реально рассчитывать подростки.

Вопросы специалисту комитета по труду и занятости можно оставить на странице ПАИ-live.

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