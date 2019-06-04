Куда псковскому школьнику пойти работать: ПАИ-live с Ольгой Андреевой

16:33, 04 июня 2019, ПАИ

4 июня гостем проекта ПАИ-live стала начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм комитета по труду и занятости Псковской области Ольга Андреева. Она рассказала, как и какую работу могут получить несовершеннолетние в Псковской области, как правильно оформлять трудовые о отношение с работодателем и на какую зарплату могут реально рассчитывать подростки.

- Сколько детей ищут работу в Псковской области?

- Летом больше 1 тысячи человек по Псковской области. В течение года планируется трудоустроить 2 тысячи 200 несовершеннолетних граждан, в свободное от учебы время или совмещающих работу с учебой. В том числе в летний период 1 тысячу 100. К сожалению, работодателей не хватает, их очень мало. В основном это бюджетные организации, школы, где учатся эти дети, органы местного самоуправления. Поэтому это очень мало для трудоустройства несовершеннолетних граждан.

- Псков — это львиная доля из этой тысячи?

- В Пскове желающих не очень много, в очереди стоит около 100 человек, которые будут трудоустроены в течение июня. Собираем документы на желающих поработать в июле, августе. Пока всех желающих мы стараемся трудоустроить.

- Какой алгоритм устройства на работу 14-летнего мальчика?

- Мальчику нужно обратиться в отделение занятости по месту жительства, написать заявление и сказать, кем он хотел бы работать. Если он учится в школе, то можно было бы ему найти место работы по месту учебы. Мы поможем ему собрать необходимые документы для трудоустройства, согласуем его кандидатуру с работодателем, поможем оформить медицинские документы. Согласно распоряжению администрации, эти справки 086-У, которые должны делать дети перед трудоустройством, оплачивается работодателем. Все дети должны пройти предварительный медицинский осмотр, в обязательном порядке. Без этого документа работодатель не имеет права заключить с ним трудовой договор. Эта обязанность записана в Трудовом кодексе РФ.

После сбора всех документов ребенку дается направление для трудоустройства и ребенок идет к работодателю, которого оговорили заранее.

- Кроме центра занятости, есть ли какие-нибудь другие пути поиска работы? Как вы относитесь к объявлениям, где написано, что школьников принимают на работу?

- Они принимают школьников, но неофициально. Дети получат зарплату, но у них не будет социальных гарантий. Официально детей оформляют через службу занятости, поскольку, кроме положенной зарплаты, мы платим еще социальную поддержку из областного бюджета - 1 тысячу 500 рублей в месяц.

У неофициальных работодателей нет трудового договора, который обязательно должен быть, не оформляется трудовая книжка, нет отчислений в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. Работодатель имеет большое количество обязанностей перед ребенком при устройстве его на работу. Это и сокращенный рабочий день, запрет на работы в опасных условиях труда, запрет на работу в ночное время. Это влияет на их нравственное развитие. Я призываю всех детей оформляться и приходить в центр занятости. Наши работодатели точно их не обманут и все гарантии будут соблюдены в соответствии с законом.

- Какая продолжительность рабочего дня?

- В течение учебного года дети в возрасте от 14 до 16 лет могут работать в день до 2,5 часов в день, а в период каникул - до 5 часов.

- Какие работодатели готовы принимать сотрудников на 5 часов в день?

- Они не готовы, они обязаны принимать их на такое время, потому что это прописано в законе. Во время каникул дети обязаны работать с сокращенным рабочим временем. В основном это наши школы, где дети сами учатся. Они проводят мелкие работы, занимаются благоустройством территории, сажают деревья, оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам. Это в большинстве случаев только бюджетные организации, очень мало юридических лиц, предпринимателей частного бизнеса, которые хотели бы брать на работу несовершеннолетних. К сожалению, уменьшился поток желающих привлекать на работу несовершеннолетних, потому что это дополнительная обязанность соблюдать закон, правила охраны труда. Бюджетные учреждения нас выручают.

Дети работают на легкой работе, которую они смогут в силу возможностей, возраста выполнять. Ребенку нельзя поднимать тяжести, есть большое количество документов с перечнем работ, которые запрещено выполнять детям.

- Двор подметать может подросток?

- Может.

- На стройке - подай-принеси?

- Главное, чтобы эта стройка была не на очень высоком месте, чтобы человек не упал. Работодателю нужно проявить большое внимание к ребенку, назначить ответственного за сопровождение этого ребенка. Его нельзя оставить на такой работе одного. Нужен наставник.

- Какая самая популярная специальность у школьников на лето?

- Подсобные рабочие, есть еще кое-где курьеры, в районах, в волостях. Детей привлекают туда на работу. Это очень маленькое количество. Сегодня у нас работают 680 детей — это очень мало. У нас есть норматив доступности, который мы должны выполнять, это 10% всех детей, проживающих в Псковской области. У нас этих детей получается 2 тысячи 300. Еще есть каникулы впереди, надеюсь мы поможем всем желающим.

Зарплата рассчитывается пропорционально отработанному времени из расчета не ниже минимального размера оплаты труда - 11 тысяч 280 рублей. Сколько ребенок отработал, столько и получит. Плюс еще - материальная поддержка от службы занятости. Эта сумма при учете работы целый день, а дети работают не целый день. От 14 до 16 лет - 5 часов, 16-17 - 7 часов в день. Если возраст меньше 16 лет, то тысяч 6-7.

- Зарплату платят каждый день?

- Нет, как положено - принимают на работу - в эти же дни выплачивают зарплату. В случае увольнения выплачивают все, в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск, который положен по закону ребенку. Если ребенок отработает месяц, то там получается не очень много.

- Как долго дети работают? Есть ли такие, кто работал все каникулы?

- Пока средний период работы у нас меньше месяца.

- Связываете ли вы малое количество школьников, которые устраиваются официально, с деятельностью неофициальных работодателей, которые предлагают зарплату выше?

- Повторюсь, что большинство организаций, с которыми мы работаем, — это бюджетные учреждения. Они просто не могут предложить высокую заработную плату, исходя из минимального размера оплаты труда. Даже бюджетным организациям мы производим за счет средств областного бюджета возмещение заработной платы. У них нет даже денег на выплату зарплаты детям.

Есть же дети разные, есть те, кто состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в подразделениях по делам несовершеннолетних, которые пользуются приоритетным правом для трудоустройства. Эти дети, которым необходимо работать в рамках профилактики правонарушений. Мы привлекаем работодателей, в том числе и юридические лица, предпринимателей, у которых отсутствуют долги по зарплате, налогам, и возмещаем им расходы по выплате зарплаты данной категории граждан.

- Работодатель получает бесплатную рабочую силу, за которую платит государство?

- Мы таким образом стимулируем работодателя к организации рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних.

- Хотят ли дети, которые состоят на учете, идти на работу?

- Сегодня у нас работают 19 детей, состоящих на учете в комиссии, это, конечно, очень мало. Мы пытаемся работать с этой категорией граждан: выходим на контакт, пишем письма, чтобы они приходили к нам, получали услуги в сфере профессиональной ориентации. Конечно, многие не приходят. Позвонишь ребенку, спросишь, а он скажет: «Я работаю с папой на пилораме».

Мы к каждому ребенку относимся соответственно, пытаемся каждого трудоустроить. Специалисты работают с каждым ребенком отдельно.

- Есть ли «особые» дети, в работе с которыми вы используете «особый» подход?

- Все дети от 14 до 16 лет относятся к категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Приоритетное право мы предоставляем подросткам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, из семьи безработных, которые состоят у нас на учете. Ну и дети группы риска.

- Кого больше: желающих найти работу официально через службу занятости, или работодателей, которые готовы принять таких сотрудников?

- К сожалению, сегодня только желающих работать больше. Неохотно наши работодатели идут на это трудоустройство.

- Как вы относитесь к тому, что ребенок в 14 лет идет работать? Нужно ли это детям?

- Желание ребенка работать — это очень хорошо, мы должны это только приветствовать и поощрять. Ребенок должен трудиться, если он хочет и может.