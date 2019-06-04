Более 1000 подростков ищут работу в Псковской области

12:40, 04 июня 2019, ПАИ

Более 1000 подростков ищут работу в Псковской области, сообщила в прямом эфире проекта ПАИ-live 4 июня начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм комитета по труду и занятости Псковской области Ольга Андреева.

Она отметила, что в течение года планируется трудоустроить 2200 жителей региона в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе летом - 1100. По словам Ольги Андреевой, работодателей не хватает, в основном, несовершеннолетние идут работать в бюджетные организации. Она уточнила, что в Пскове желающих найти работу на лето не очень много, в очереди стоят порядка 100 человек. Все они будут трудоустроены в течение июня.

Ольга Андреева рассказала, что для трудоустройства подростку необходимо предоставить в отделение занятости паспорт и сказать, где он хочет работать. «Мы поможем ему собрать необходимые документы, оформить медицинские документы», - отметила спикер и добавила, что медкомиссию дети проходят бесплатно. Без медицинской справки формы 086-У работодатель не имеет права заключать с подростком договор.