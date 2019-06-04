0
12:09
В РЖД снова решили изменить цену на билеты «Ласточек» из Пскова в Новгород и Петрозаводск
12:03
Начался ПАИ-live, посвящённый летнему трудоустройству подростков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:53
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
11:34
Автобус «Псков-Новоржев» теперь встречает пассажиров с «Ласточки»
10:26
Ремонт водопропускных труб начался на трассе Новгород – Псков
09:18
О летнем трудоустройстве подростков расскажет гость ПАИ-live
23:00
Студентам могут разрешить официально работать в школах
Еще новости
Общество

Названы самые популярные у псковских подростков места работы

Самые популярные места работы для псковских подростков перечислила начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм комитета по труду и занятости Псковской области Ольга Андреева в эфире ПАИ-live 4 июня.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, чаще всего подростки устраиваются подсобными рабочими и курьерами. «Летом хлебокомбинат берет двух-трёх детей для выполнения лёгкой работы, которую может сделать ребенок. Ему ведь нельзя поднимать тяжести, работать во вредных условиях труда. Вот двор подметать может.  Если работа на стройке, то работодатель должен назначить ответственного, который бы присматривал за несовершеннолетним», - отметила Ольга Андреева и подчеркнула, что число желающих привлекать несовершеннолетних на работу сократилось. «Бюджетные учреждения нас выручают», - добавила она.

Бюджетные организации принимают школьников в основном неофициально, официально можно оформиться через службу занятости, в этом случае будет выплачиваться надбавка в размере 1200 рублей в месяц. Продолжительность рабочего дня для детей от 14 до 16 лет - до 2,5 часов, во время каникул - до 5 часов в день. Минимальная оплата труда за 8-часовой рабочий день должна составлять 11 тысяч 280 рублей. «Но многое зависит от возраста, если ребенок младше 16 лет, то где-то предпочитают платить только 6 тысяч», - уточнила Ольга Андреева. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Названы самые популярные у псковских подростков места работы Более 1000 подростков ищут работу в Псковской области О летнем трудоустройстве подростков расскажет гость ПАИ-live Сколько псковичи задолжали своим детям: ПАИ-live c заместителем главного судебного пристава региона Около 100 розыскных дел завели приставы на пропавших должников за 4 месяца текущего года «Женский» долг по алиментам в Псковской области приблизился к 280 млн рублей Количество неплательщиков алиментов сокращается в Псковской области Начался ПАИ-live с заместителем главного судебного пристава Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) О борьбе с неплательщиками алиментов расскажет в эфире ПАИ-live заместитель главного судебного пристава Псковской области Как отпразднуют в Пскове 75-летие Берлинского авиаполка: ПАИ-live с Игорем Сагалом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В РЖД снова решили изменить цену на билеты «Ласточек» из Пскова в Новгород и Петрозаводск
04 июня 2019
В РЖД снова решили изменить цену на билеты «Ласточек» из Пскова в Новгород и Петрозаводск
Начался ПАИ-live, посвящённый летнему трудоустройству подростков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
04 июня 2019
Начался ПАИ-live, посвящённый летнему трудоустройству подростков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
04 июня 2019
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
Автобус «Псков-Новоржев» теперь встречает пассажиров с «Ласточки»
04 июня 2019
Автобус «Псков-Новоржев» теперь встречает пассажиров с «Ласточки»
Ремонт водопропускных труб начался на трассе Новгород – Псков
04 июня 2019
Ремонт водопропускных труб начался на трассе Новгород – Псков
О летнем трудоустройстве подростков расскажет гость ПАИ-live
04 июня 2019
О летнем трудоустройстве подростков расскажет гость ПАИ-live
Студентам могут разрешить официально работать в школах
03 июня 2019
Студентам могут разрешить официально работать в школах
Открытые государственные экзамены проходят в псковском колледже искусств
03 июня 2019
Открытые государственные экзамены проходят в псковском колледже искусств

Идет загрузка...