Названы самые популярные у псковских подростков места работы

13:15, 04 июня 2019, ПАИ

Самые популярные места работы для псковских подростков перечислила начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм комитета по труду и занятости Псковской области Ольга Андреева в эфире ПАИ-live 4 июня.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, чаще всего подростки устраиваются подсобными рабочими и курьерами. «Летом хлебокомбинат берет двух-трёх детей для выполнения лёгкой работы, которую может сделать ребенок. Ему ведь нельзя поднимать тяжести, работать во вредных условиях труда. Вот двор подметать может. Если работа на стройке, то работодатель должен назначить ответственного, который бы присматривал за несовершеннолетним», - отметила Ольга Андреева и подчеркнула, что число желающих привлекать несовершеннолетних на работу сократилось. «Бюджетные учреждения нас выручают», - добавила она.

Бюджетные организации принимают школьников в основном неофициально, официально можно оформиться через службу занятости, в этом случае будет выплачиваться надбавка в размере 1200 рублей в месяц. Продолжительность рабочего дня для детей от 14 до 16 лет - до 2,5 часов, во время каникул - до 5 часов в день. Минимальная оплата труда за 8-часовой рабочий день должна составлять 11 тысяч 280 рублей. «Но многое зависит от возраста, если ребенок младше 16 лет, то где-то предпочитают платить только 6 тысяч», - уточнила Ольга Андреева.