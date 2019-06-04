Пожилая великолучанка заплатила два миллиона рублей за «снятие порчи»

15:58, 04 июня 2019, ПАИ

«Снятие порчи» обошлось пожилой жительнице Великих Лук в два миллиона рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

29 мая на улице к пенсионерке подошла неизвестная и заявила, что видит на ней порчу и готова ее снять. Затем великолучанка вместе с мошенницей отправилась к себе в квартиру в доме на улице Яна Арно, где проживает одна. Женщина заявила, что для успешной процедуры нужны финансовые вложения, и получила деньги от хозяйки квартиры. В результате она забрала у пенсионерки более двух миллионов рублей и скрылась.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Пожилая великолучанка плохо помнит обстоятельства произошедшего и не может подробно описать приметы злоумышленницы.

Полиция рекомендует жителям региона быть предельно осмотрительными и не идти на поводу у незнакомцев, которые могут представляться магами или целителями. Нельзя приглашать случайных знакомых к себе домой, показывать им деньги или ценности, тем более, в отсутствие родных и близких.