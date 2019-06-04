Показы эскизов спектаклей о гениях русской литературы пройдут в Псковском драмтеатре

18:22, 04 июня 2019, ПАИ

С 22 по 25 июня Псковский академический театр драмы проводит режиссерскую лабораторию «Театр про писателей», приуроченную к юбилеям А. С. Пушкина, И. А. Крылова и А. И. Солженицына. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в лаборатории представят эскизы спектаклей по пьесам современных авторов, героями которых стали заметные фигуры из истории русской словесности.

Зрители и экспертный совет лаборатории определят лучшие эскизы, которым в дальнейшем суждено будет стать репертуарными спектаклями театра. В экспертный совет лаборатории вошли театральные критики: Жанна Зарецкая (Санкт-Петербург), Нияз Игламов (Казань) и Оксана Кушляева (Санкт-Петербург).

В частности, 22 июня в 13:00 на малой сцене состоится показ эскиза спектакля по пьесе Марты Райцес «Невидимки». Режиссер - Константин Солдатов. В ролях: заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженная артистка России Галина Шукшанова, Наталья Петрова, Ксения Тишкова.

К пьесе молодого драматурга Марты Райцес, вошедшей в лонг-лист драматургического фестиваля «Любимовка», Псковский театр обращается первым: прежде «Невидимки» еще нигде не ставились. Марта Райцес предупреждает, что ее пьеса – не документальная, это художественный вымысел, основанный на исторических фактах.

Пьеса составлена из женских монологов: Натальи Решетовской, первой жены Александра Солженицына и Елизаветы Воронянской, его поклонницы и сподвижницы. Время действия – конец 1960-х.

Эскиз спектакля создает Константин Солдатов (Калуга), автор многочисленных спектаклей в Калуге и других городах страны, в 2017-2018 годах - главный режиссер Кировского драматического театра. В 2016 году он был номинантом Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Жили-были», поставленный в Шарыповском городском театре.

В этот же день, 22 июня в 18:00 в Музее театра пройдет показ эскиза по монографии Николая Петракова «Последняя игра Александра Пушкина». Режиссер - Евгений Кочетков.

В ролях: Максим Плеханов, Евгений Терских, Мария Петрук, Андрей Ярославлев, Ирина Смирнова.

Советский экономист Николай Петраков имел удивительное хобби – исследование биографии Александра Пушкина. Итогом стали статьи и книги. Именно книга Петракова о последних днях жизни Пушкина, причинах его дуэли с Дантесом, непростых отношениях с царем легла в основу спектакля.

Эскиз ставит Евгений Кочетков (Москва), в прошлом – актер Омского академического театра драмы, а сейчас – режиссер театра «Школа современной пьесы» в Москве, координатор программы «Класс молодой режиссуры».

23 июня в 18:00 на малой сцене зрители увидят эскиз спектакля по пьесе Олега Михайлова «Нави Волырк, капитанский сын». Режиссер - Елена Павлова. В ролях: заслуженный артист России Сергей Попков, Илона Гончар, Нина Семенова.

Пьеса Олега Михайлова о баснописце Иване Крылове ставится впервые. Автор знаменитых басен в юности придерживался радикальных реформаторских взглядов, потом стал лоялистом и любимцем властей. О двойственности Крылова, его тайной внутренней жизни театр рассказывает в жанре фантастической притчи.

Эскиз спектакля делает Елена Павлова (Санкт-Петербург), молодой режиссер, чей первый спектакль «Снегурочка» – стал номинантом Национальной театральной премии РФ «Золотая маска».

24 июня в 19:00 на малой сцене будет показан эскиз по пьесе братьев Олега и Владимира Пресняковых «Пленные духи» в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан Айрата Абушахманова. В ролях: Лев Орешкин, Александр Овчаренко, Екатерина Миронова, Валентина Банакова, заслуженный артист России Виктор Яковлев и другие артисты.

Над эскизом спектакля работает главный режиссер Башкирского Национального драматического театра имени М. Гафури, автор нескольких десятков спектаклей в Уфе, Таллине, Казани, Туймазы, Салавате, Стерлитамаке, Чебоксарах Айрат Абушахманов (Уфа). Среди самых известных его работ: «Долгое-долгое детство», «Грешно ли любить?», «Пролетая над гнездом кукушки», «Мастер и подмастерье», «Джут». Спектакли «Черноликие» и «Зулейха открывает глаза» стали лауреатами Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» в разных номинациях.

25 июня, в 17:00 на планшете большой сцены, режиссерскую лабораторию завершит «Театр про писателей» постановка эскиза по пьесе Дмитрия Данилова «Свидетельские показания». Режиссер - Семен Серзин. В ролях: Екатерина Красногирова, Денис Кугай, Ангелина Курганская, Роман Сердюков, Дарья Чураева, Анна Шуваева.

Первую постановку «Свидетельских показаний» осуществили в Красноярске. В феврале этот спектакль принимал участие в Псковском Пушкинском фестивале. А теперь Псковский театр делает попытку собственной версии пьесы. Ее главный герой – таинственный писатель Александр Виват, то ли убитый, то ли покончивший с собой, свидетелей немало, но их показания разительно отличаются друг от друга.

Эскиз спектакля готовит руководитель независимого проекта «Невидимый театр» Семен Серзин (Санкт-Петербург). Режиссер неоднократно был номинантом театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв». Его спектакль «Собачье сердце», поставленный в Набережных Челнах, в 2019 году стал лауреатом Фестиваля театров малых городов России в Камышине. Семен поставил несколько спектаклей в московском Театре имени А. С. Пушкина, работал в петербургском ТЮЗе, Театре комедии, «Приюте комедианта», ярославском Театре имени Ф. Волкова, новосибирском «Глобусе», пермском «Театре-Театре» и многих других театрах России. В фильме Кирилла Серебренникова «Лето» Семен Серзин исполнил роль администратора ленинградского рок-клуба Николая Михайлова.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра. Количество билетов на показы ограничено.