Семинар по национальной политике в регионах РФ открылся в Пскове

10:24, 05 июня 2019, ПАИ

5 июня в Пскове открылся трёхдневный обучающий семинар «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, участников мероприятия приветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Желаю вам успешной учебы. Нет ничего более приятного, чем учиться», - отметила вице-губернатор. Она также поблагодарила Федеральное агентство по делам национальностей за особое внимание к Псковской области, для которой вопросы межнациональной политики в силу географического положения весьма актуальны. «Думаю, прикладной характер семинара будет помогать нам в практической работе», - добавила Вера Емельянова.

Открывшийся в Пскове семинар является частью проекта, который Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в этом году проведут в каждом федеральном округе для специалистов в сфере национальной политики.

Программа семинара включает в себя встречи с известными российскими политиками и государственными деятелями, а также лекции и практические (интерактивные) занятия в малых группах, которые проведут ведущие профессора МГУ, известные ученые и эксперты. Завершением обучения станет панельная дискуссия участников семинара.



В ходе занятий слушатели познакомятся с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, вопросами конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики. По итогам семинара слушатели получат сертификаты МГУ, подтверждающие прохождение обучения.