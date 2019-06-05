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Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
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Политика

Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: пресс-служба форума

Псковская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в период с 6 по 8 июня. Возглавит ее глава региона Михаил Ведерников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе губернатора, в рамках форума запланированы деловые встречи и подписание ряда соглашений.

Так, в перечне есть инвестиционные соглашения, документы о сотрудничестве с ведущими российскими и мировыми компаниями. Кроме того, будут подписаны соглашения с Россотрудничеством и правительством Архангельской области.

Кроме того, в ходе работы площадок форума псковичи примут участие в сессиях и дискуссиях, круглых столах. Обсудить намерены вопросы социально-экономического развития регионов и страны в целом, реализацию национальных проектов, вопросы взаимодействия государства и бизнеса.

Псковскую область на ПМЭФ представят помимо главы региона его заместитель Нинель Салагаева, руководители профильных комитетов, представители Агентства инвестиционного развития, бизнесмены.

В этом году впервые у Псковской области будет собственный стенд на форуме. Он позволит рассказать о ключевых отраслях развития экономики региона. Свою продукцию представят завод электротехнического оборудования («ЗЭТО»), Псковский электротехнический завод («ПЭМЗ»), Титан-Полимер. Гости выставки смогут познакомиться с возможностями особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» (Псковская область).

В пресс-службе добавили, что с 6 по 8 июня запланированы серии встреч представителей псковской делегации. Кроме того, губернатор Михаил Ведерников примет участие в пленарном заседании с участием главы государства Владимира Путина, оно намечено на 7 июня.

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