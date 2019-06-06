Директор Псковской парусной регаты станет гостем ПАИl-live

12:40, 06 июня 2019, ПАИ

6 июня в 15:00 в рамках проекта ПАИ-live начнется прямой эфир с директором Псковской парусной регаты Алексеем Груненышевым.

Соревнования состоятся с 11 по 17 июня на Псковском озере и реке Великой в 16 раз и будут приурочены к международным Ганзейским дням. Псковская регата занесена в официальный календарь Министерства спорта России и считается одной из лучших в стране.

В прямом эфире Алексей Груненышев расскажет об особенностях регаты в этом году, об экологической акции, которую проведут спортсмены-участники, о перспективах развития яхтенного спорта в Псковской области.

Вопросы директору регаты можно оставит на странице ПАИ-live.