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Директор Псковской парусной регаты станет гостем ПАИl-live

6 июня в 15:00 в рамках проекта ПАИ-live начнется прямой эфир с директором Псковской парусной регаты Алексеем Груненышевым.

Соревнования состоятся с 11 по 17 июня на Псковском озере и реке Великой в 16 раз и будут приурочены к международным Ганзейским дням. Псковская регата занесена в официальный календарь Министерства спорта России и считается одной из лучших в стране.

В прямом эфире Алексей Груненышев расскажет об особенностях регаты в этом году, об экологической акции, которую проведут спортсмены-участники, о перспективах развития яхтенного спорта в Псковской области.

Вопросы директору регаты можно оставит на странице ПАИ-live.

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