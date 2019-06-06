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Общество

Концерт памяти псковского музыканта Егора Студинова состоится 12 июня

12 июня в 16:00 в Пскове в Детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова состоится концерт памяти псковского музыканта, экс-директора и преподавателя Псковского областного колледжа искусств Егора Студинова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил организатор мероприятия, преподаватель псковской детской музыкальной школы № 1 Алексей Сафонов.

Егор Студинов скончался 7 июня 2017 года. Он был организатором и участником концертов классической музыки, вечеров гитарного искусства, конференций, конкурсов, неоднократно солировал с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии, а также с оркестрами Смоленска, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца.

«С участием Егора Вячеславовича Студинова колледж жил не просто как административная единица и слаженный учебный коллектив, а как одна семья, свидетельство чему- отклик стольких талантливых музыкантов», - отметил Алексей Сафонов.

В концерте примут участие студенты и выпускники Псковского колледжа искусств, Санкт-Петебургского института культуры Санкт-Петербургской государственной консерватории.

На сцене прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов XVIII, XIX и XX веков: В.А. Моцарта, С. Франка, Л. Леньяни, М. Джулиани, А. Виницкого, С.Вайса, С. Руднева, Н. Кошкина и А. Алябьева.

«Программа включает в себя музыку наших с вами современников, что свидетельствует о том, что гитара любима, востребована и популярна. Помимо современного репертуара прозвучат и вещи, давно ставшие классикой, занявшие достойное место в сердце слушателя», - рассказал Алексей Сафонов.

Адрес Детской музыкальной школы: улица Советская, дом 44. Вход свободный.

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