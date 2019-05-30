Начался ПАИ-live с директором Псковской регаты

15:05, 06 июня 2019, ПАИ

Началась прямая видеотрансляция ПАИ-live из редакции Псковского агентства информации с директором Псковской парусной регаты Алексеем Груненышевым.

Масштабный турнир пройдет на воде Псковского озера и реки Великой с 11 по 17 июня. Это будет 16-ая Псковская регата, в этот раз соревнования приурочены к международным Ганзейским дням. Псковская гонка занесена в официальный календарь Министерства спорта Росси, регата считается одной из лучших в стране.

В прямом эфире Алексей Груненышев расскажет об особенностях регаты в этом году, об экологической акции, которую проведут спортсмены-участники, о перспективах развития яхтенного спорта в Псковской области.

Вопросы директору регаты можно оставит на странице ПАИ-live.