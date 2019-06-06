Спортсмены на Псковской парусной регате ограничены в пользовании мобильной связью

15:58, 06 июня 2019, ПАИ

Спортсмены на Псковской парусной регате ограничены в пользовании мобильной связью, сообщил директор регаты Алексей Грунёнышев в эфире ПАИ-live. «На регате действует ограничение по пользованию мобильной связью, чтобы ни у кого у спортсменов не было никаких преимуществ в борьбе», - пояснил он, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На вопрос о непредвиденных ситуациях на соревнованиях Алексей Грунёнышев ответил, что единственный форс-мажор произошёл в 2012 году, когда не очень хорошо подготовленные яхтсмены из Латвии перевернулись на своих лодках в Псковском озере. Именно поэтому, чтобы избежать трагедию, все спортсмены обязаны носить спасательные жилеты, но ответственность за жизнь даже несовершеннолетних детей организаторы регаты не несут. «Но мы, разумеется, обеспечиваем необходимое количество спасательных плавсредств во время соревнований», - заверил Алексей Грунёнышев.

16-я Псковская парусная регата, приуроченная к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, пройдёт на Псковском озере с 11 по 17 июня. В этом году соревнования соберут рекордное количество участников. Ожидаются спортсмены из Латвии, Эстонии, Германии, Казахстана, а также из регионов России.

Спортсмены стартуют от базы «Кривск» в сторону острова Семский, затем - к острову Верхний, после им предстоит обойти приемный буй на Великой и вернуться в Кривск мимо Аноховой Губы. Регата займет три гоночных дня, соревнования в каждый из которых будут длиться от 4 до 7 часов.

Яхтсмены сразятся в 16 классах. Международный уровень представят обладатели яхт «Оптимист». 16 июня около стен Псковского кремля в этом классе порядка 15 спортсменов поборются за кубок губернатора Псковской области. Также в регате примут участие и спортсмены кубка Европы и России на яхтах «Микро». Планируется, что на старт выйдут 15 лодок из 5 стран. В рамках Псковской регаты пройдут также два кубка России - в паралимпийском классе «2,4 метра» и в международном классе яхт «Звездный».