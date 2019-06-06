0
17:44
На ускорении введения системы бронирования времени пересечения границы настаивает ПАСЗР
17:19
Псковская область вошла в топ-5 регионов для путешествий по пушкинским местам
16:56
Детский инжиниринговый центр создают в Псковской области
16:28
Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» приобретает популярность среди жителей Псковской и Новгородской области
12:38
Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья
11:15
Командировочные расходы Псковской гордумы сократятся на 500 тысяч рублей
10:45
Концерты, спортивные игры и спектакли ожидают гостей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Еще новости
Общество

Субботник состоится на берегу Псковского озера 13 июня

13 июня в 12:00 на берегу Псковского озера состоится традиционный субботник, который организаторы Псковской парусной регаты проводят в дни соревнований. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил директор регаты Алексей Грунёнышев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он уточнил, что в этом году традиции исполняется пять лет и ежегодно в уборке территории в посёлке Крупп принимают участие не менее 50 детей и их родителей. «Ребята получают футболки, кепки с символикой регаты, работает полевая кухня. Они даже игру придумали: разделяются на команды и та, что соберет больше мусора, получает дополнительный приз», - рассказал Алексей Грунёнышев.

16-я Псковская парусная регата пройдёт на Псковском озере с 11 по 17 июня. В этом году она приурочена к 39-м Международным Ганзейским дням.

Организаторы рассчитывают, что соревнование соберёт рекордное количество участников, кроме российских спортсменов ожидаются яхтсмены из Латвии, Эстонии, Германии, Казахстана.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
В 2021 году Псковская область может вновь принять Чемпионат мира среди яхт в классе «Микро» Субботник состоится на берегу Псковского озера 13 июня Спортсмены на Псковской парусной регате ограничены в пользовании мобильной связью Директор Псковской регаты: Безвизовый въезд для иностранцев увеличил бы поток яхтсменов в регион Псковская парусная регата пройдет в 2019 году под знаком Ганзы Начался ПАИ-live с директором Псковской регаты (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Директор Псковской парусной регаты станет гостем ПАИl-live Куда псковскому школьнику пойти работать: ПАИ-live с Ольгой Андреевой Названы самые популярные у псковских подростков места работы Более 1000 подростков ищут работу в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На ускорении введения системы бронирования времени пересечения границы настаивает ПАСЗР
06 июня 2019
На ускорении введения системы бронирования времени пересечения границы настаивает ПАСЗР
Псковская область вошла в топ-5 регионов для путешествий по пушкинским местам
06 июня 2019
Псковская область вошла в топ-5 регионов для путешествий по пушкинским местам
Детский инжиниринговый центр создают в Псковской области
06 июня 2019
Детский инжиниринговый центр создают в Псковской области
Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» приобретает популярность среди жителей Псковской и Новгородской области
06 июня 2019
Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» приобретает популярность среди жителей Псковской и Новгородской области
Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья
06 июня 2019
Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья 1
Командировочные расходы Псковской гордумы сократятся на 500 тысяч рублей
06 июня 2019
Командировочные расходы Псковской гордумы сократятся на 500 тысяч рублей
Концерты, спортивные игры и спектакли ожидают гостей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
06 июня 2019
Концерты, спортивные игры и спектакли ожидают гостей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
С сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» началась работа псковской делегации на ПМЭФ
06 июня 2019
С сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» началась работа псковской делегации на ПМЭФ

Идет загрузка...