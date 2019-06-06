Субботник состоится на берегу Псковского озера 13 июня

16:12, 06 июня 2019, ПАИ

13 июня в 12:00 на берегу Псковского озера состоится традиционный субботник, который организаторы Псковской парусной регаты проводят в дни соревнований. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил директор регаты Алексей Грунёнышев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он уточнил, что в этом году традиции исполняется пять лет и ежегодно в уборке территории в посёлке Крупп принимают участие не менее 50 детей и их родителей. «Ребята получают футболки, кепки с символикой регаты, работает полевая кухня. Они даже игру придумали: разделяются на команды и та, что соберет больше мусора, получает дополнительный приз», - рассказал Алексей Грунёнышев.

16-я Псковская парусная регата пройдёт на Псковском озере с 11 по 17 июня. В этом году она приурочена к 39-м Международным Ганзейским дням.

Организаторы рассчитывают, что соревнование соберёт рекордное количество участников, кроме российских спортсменов ожидаются яхтсмены из Латвии, Эстонии, Германии, Казахстана.