Что будет на Псковской парусной регате: ПАИ-live с Алексеем Груненышевым

18:19, 06 июня 2019, ПАИ

6 июня гостем проекта ПАИ-live стал с директор Псковской парусной регаты Алексей Груненышев. Во время прямого эфира из редакции Псковского агентства информации главный организатор крупного международного турнира объяснил, за что лучшие спортсмены мира любят псковскую регату, назвал дату, когда Псковская область может вновь принять мировой Чемпионат по парусному спорту, оценил эффект от возможного введения в регионе трехдневного безвизового режима для развития яхтенного движения, объяснил, почему яхтсменам во время гонки запрещено пользоваться мобильниками, рассказал, что входит в кодекс поведения яхтсмена, подсчитал, сколько мусора участники турнира ежегодно собирают во время экологической акции с озерных берегов и приоткрыл коммерческую сторону турнира.

Псковская парусная регата в 16-ый раз пройдет в акватории Псковского озера и реки Великой с 11 по 17 июня. Церемония открытия турнира - 12 июня. В этот раз регата приурочена к международным Ганзейским дням. Уже зарегистрировалось рекордное количество участников - 250 человек. Псковская регата занесена в официальный спортивный календарь Минспорта и уже признавалась лучшей в России.