Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» приобретает популярность среди жителей Псковской и Новгородской области

16:28, 06 июня 2019, ПАИ

В Псковской области и соседней Новгородской с начала 2018 года продано более одной тысячи видеокамер «Ростелекома». По статистике, один покупатель приобретает в среднем по две видеокамеры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Таким образом, примерно более пятисот семей в двух областях пользуются услугой «Видеонаблюдения» для присмотра за квартирами, загородными домами, дачами, гаражами и придомовыми участками. Абоненты приобретают камеры, чтобы наблюдать за домашними питомцами, пожилыми родителями и детьми, удаленно контролировать ремонтные работы, обеспечивать сохранность жилья во время отпуска или командировки.

При установке видеокамеры для наружного наблюдения появляется возможность дистанционно следить за территорией частных строений, дворами в многоквартирных домах, детскими площадками. Изображение транслируется в режиме реального времени, записи хранятся в облаке в течение семи дней, к ним можно обращаться в любое время.

Дополнительно к услуге «Видеонаблюдения» можно приобрести современную интеллектуальную систему «Умный дом», которая позволяет обеспечить комфорт и безопасность жилья. Комплекты «Умного дома» состоят из контроллера и набора различных датчиков, которые реагируют на движение, открытие дверей и окон, возникновение возгорания и затопления, изменение температуры и влажности. Оповещение о возникшей проблеме приходят через push-уведомление, SMS или e-mail.

Ситуацию в доме можно контролировать в режиме реального времени с помощью приложения «Умный дом Ростелеком» на смартфоне, планшете или на компьютере. В приложении можно настроить сценарии работы датчиков, а также подключить дополнительные устройства, например, умные розетки и лампочки. В систему «Умный дом» встраивается до 230 датчиков, поддерживающих протокол беспроводной радиосвязи Z-Wave.

«Мы наблюдаем устойчивую динамику повышения спроса на инновационный продукт «Умный дом» и сервис «Видеонаблюдение», поскольку вопросы безопасности сегодня выходят на первое место для населения. Главное преимущество наших решений – возможность высвободить время для семьи и более интересных и важных дел, а контроль за домом доверить интеллектуальной системе, которой можно управлять через интернет в личном кабинете», - отметила директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Дарья Новожилова.

Заявку на приобретение комплектов «Умный дом» и сервиса «Видеонаблюдение» можно оставить на сайте www.rt.ru, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Специалисты компании проконсультируют по вопросам настройки и установки устройств.