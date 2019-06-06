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Общество

58 нарушений земельного законодательства выявлены в Псковской области

Управление Росреестра по Псковской области в мае провело 167 проверок земельных участков в регионе, в ходе которых выявило и зафиксировало 58 нарушений собственниками земельного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков и использованием земельных участков не по целевому назначению.

По итогам проверок выданы 77 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждены 49 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 211 тысяч рублей. Сами землепользователи самостоятельно ликвидировали 28 нарушений.

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