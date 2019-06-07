Эскиз спектакля «Невидимка» откроет режиссерскую лабораторию «Театр о писателях» в Пскове

17:54, 07 июня 2019, ПАИ

22 июня в 13:00 на Малой сцене Псковского драмтеатра покажут первый из пяти эскизов спектаклей режиссерской лаборатории «Театр о писателях» - «Невидимки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Пьесу «Невидимки» молодого российского драматурга Марты Райцес, вошедшей в лонг-лист драматургического фестиваля «Любимовка», покажут в Псковском драмтеатре впервые.

Марта Райцес предупреждает, что ее пьеса – не документальная, это художественный вымысел, основанный на исторических фактах.

Эскиз спектакля создает Константин Солдатов (Калуга), автор многочисленных спектаклей в Калуге и других городах страны, в 2017-2018 годах главный режиссер Кировского драматического театра. В 2016 году был номинантом Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Жили-были», поставленный в Шарыповском городском театре.

Билеты можно приобрести в кассе театра либо на сайте.