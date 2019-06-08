Псковский губернатор поприветствовал гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры

14:19, 08 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры, центральные мероприятия которых проходят 8 июня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на главную сцену праздника вместе с главой региона поднялись люди, которые участвуют в реализации различных проектов в сфере культуры на территории Псковской области: митрополит Псковский и Порховский Тихон, актёр Антон Макарский, генеральный директор компании «Ленфильм» Эдуард Пичугин, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, спортсмен Алексей Немов, режиссёр Игорь Угольников и другие.

Михаил Ведерников отметил, что мероприятие, имеющее более, чем полувековую историю, пользуется большой популярностью и не только у жителей Псковской области, но и у гостей. «В последние годы гостей, к сожалению, было не более 10 тысяч. В прошлом году мы поработали над программой, и за три дня поляну посетили более 20 тысяч человек», - подчеркнул губернатор.

Он сказал, что организаторы меняют формат мероприятия, «но Александр Сергеевич был и остаётся главным действующим лицом».

Михаил Ведерников напомнил, что по инициативе митрополита Тихона, праздник теперь носит название не просто Дней пушкинской поэзии, а Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Глава региона поблагодарил всех, кто принимает участие в организации мероприятия.

Он напомнил, что с этого года в Псковской области реализуется система рибейтов и кинематографисты получают возможность компенсировать часть затрат на производство картины, если снимают в Псковской области. «Этим летом в Михайловском снимают фильм на пушкинскую тематику», - рассказал Михаил Ведерников.

Режиссёр картины Игорь Угольников добавил, что в фильме речь будет идти о сохранении памяти Пушкина в 1943 году, то есть в годы Великой Отечественной войны. «Пушкин всегда был связан с кинематографом, много фильмом снято по его произведениям. Но не так много фильмов о нём», - заявил режиссёр.

Владимир Толстой поздравил собравшихся с Днями пушкинской поэзии и русской культуры. «Мы с вами сегодня самые счастливые люди, нас пригласил Александр Сергеевич Пушкин. Мы сегодня избранные нашим великим поэтом. Мы видим здесь и маленьких , и стареньких Пушкиных. Пушкин среди нас, и мы окружены пушкинской поэзией, пушкинским словом». – сказал он.

На протяжении всего дня в Михайловском пройдут торжественные мероприятия, концерты, работают выставки, открыты импровизированные русские деревни, где можно пострелять из лука, сплести пояс-оберег, посмотреть домашних животных и птиц: коров, коз, гусей, уток, кур. Здесь же можно посидеть на заваленке, послушать русскую народную музыку.

На поляне также угощают русскими народными блюдами и напитками: сбитнем, морсом, блинами, пряниками, здесь же предлагают свежие фрукты и овощи. Открыты ремесленные ряды, где своими изделиями торгуют мастера из разных районов Псковской области. Например, Михаил Ведерников приобрёл игрушечного зайца ручной работы.