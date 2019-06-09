Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня

09:28, 09 июня 2019, ПАИ

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20 июня в 12:00 состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, уже стартовал прием вопросов от граждан.

Ежегодная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет на телеканалах «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир», а также в эфирах радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России»

Вопросы принимаются с 8:00 9 июня и до окончания программы 20 июня. Самые интересные из них зададут Владимиру Путину в прямом эфире.

Свой вопрос можно отправить по СМС, ММС-сообщению, либо позвонив в Единый центр обработки сообщений бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. СМС сообщения можно послать на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов, бесплатно. Все сообщения принимаются только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.

Кроме того, задать вопрос президенту можно через специальное мобильное приложение «Москва - Путину» или через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Обращения принимаются от пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. В пресс-службе также напомнили об официальных группах в соцсетях: vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Пользователи приложений «Москва - Путину» и ОК Live смогут выйти на прямую видеосвязь со студией прямо во время эфира.