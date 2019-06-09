Псковская область примет 9-й этап Кубка России по ралли «900 озер» 4-6 июля

10:19, 09 июня 2019, ПАИ

С 4 по 6 июля в Псковской области пройдет 9-й этап Кубка России по ралли «900 озер» и 3-й этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации автоспорта Псковской области.

Общая протяженность трассы около 260 километров, из них порядка 82 километров – скоростные участки.

Дорожное покрытие – грунт, гравий. Слалом пройдет на асфальте. К участию в ралли допускаются участники и пилоты на автомобилях, соответствующих требованиям Регламента Кубка России 2019 года по ралли (за исключением номинации «Наша Классика»).

Прием заявок стартовал 3 июня, ее можно подать по телефону (8112) 75-33-70 или электронной почте faspo@inbox.ru. Завершится прием заявок 28 июня в 18:00. Окончательный список заявленных экипажей со стартовыми номерами станет известен 1 июля.

4 июля с 10:00 до 17:00 на участке дороги от деревни Балахи до Боярщино Опочецкого района пройдут тестовые заезды. С 16:00 до 21:00 состоится регистрация участников и выдача дорожных документов. Штаб ралли будет находится в Опочке, на улице Калинина, дом 2а, Центр Досуга и Культуры.

5 июля с 8:00 до 9:00 продолжится регистрация экипажей и выдача дорожных докуметов. С 9:00 до 15:00 - ознакомление с трассой ралли в Опочецком и Красногородском районах. Техническая инспекция в Опочке пройдет с 11:00.

С 19:00 до 19:30 - Церемония официального открытия, а с 19:30 до 21:00 - слалом «Кубок Главы Опочецкого района» (300 метров, асфальт).

6 июля в 10:00 - официальный старт ралли в Опочке. В 18:15 и 21:00 - финиш и награждение победителей и призеров.