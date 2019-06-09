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Общество

Отменено выступление группы «Машина времени» в День России на Красной площади

12 июня в День России группа «Машина времени» не будет выступать в праздничном концерте на Красной площади. Как пишет РБК, об этом сообщил фронт-мен группы Андрей Макаревич.

По словам пресс-секретаря коллектива Антона Чернина, об отмене выступления группе сообщила компания-организатор мероприятия - «Арс».  «Кто-то кому-то позвонил», - сказал Андрей Макаревич.

Как отметил музыкант, представители компании не назвали причину отмены выступления. При этом Андрей Макаревич отметил, что посвященный 50-летию группы концерт пройдет 29 июня на стадионе «Открытие Арена».

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