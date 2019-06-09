С 10 июня на трассе Псков-Изборск вводится реверсивное движение из-за ремонтных работ

17:35, 09 июня 2019, ПАИ

С 10 июня в связи с ремонтными работами на трассе А-212 Псков-Изборск вводится реверсивное движение и ограничение скорости до 40 км/ч. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожники обновят 45 км федеральной трассы.

За сезон специалисты выполнят работы на участке с 15-го по 60-й километр, то есть практически на всём протяжении федеральной трассы.

Также сообщается, что в рамках государственного контракта подрядная организация выполнит устройство защитных слоев типа «Сларри Сил». По словам специалистов, при использовании этой технологии поверхность дороги покрывается эмульсионно-минеральной смесью, заполняющей небольшие трещины и пустоты, образовавшиеся за период эксплуатации. Это позволяет обеспечить высокие фрикционные характеристики, герметичность покрытия, восстановить эксплуатационные характеристики дорожной одежды, в целом продлить ресурс дороги.