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35 орудий лова изъяли у псковских браконьеров

За прошедшую неделю с 3 по 9 июня госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 12,5 килограмма водных биоресурсов и 35 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 26 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 32,5 тысячи рублей. Взыскать удалось 41 тысячу рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 284 административных правонарушения и наложили штрафов на сумму 317 тысяч 200 рублей.

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