Главный санитарный врач Псковской области станет гостем ПАИ-live
11 июня в 12:00 гостем проекта ПАИ-live станет главный станитарный врач Псковской области Александр Нестерук. Во время прямой видеотрансляции из редакции Псковского агентства информации глава регионального управления Роспотребнадзора оценит состояние воды в районе официальных пляжей региона, назовет главные проблемы уличной торговли, пояснит правила выбора мороженого и расскажет об обеспечении безопасности детей в летних лагерях. Вопросы Александру Нестеруку можно оставить на странице ПАИ-live