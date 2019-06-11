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Общество

Главный санитарный врач Псковской области станет гостем ПАИ-live

11 июня в 12:00 гостем проекта ПАИ-live станет главный станитарный врач Псковской области Александр Нестерук. Во время прямой видеотрансляции из редакции Псковского агентства информации глава регионального управления Роспотребнадзора оценит состояние воды в районе официальных пляжей региона, назовет главные проблемы уличной торговли, пояснит правила выбора мороженого и расскажет об обеспечении безопасности детей в летних лагерях. Вопросы Александру Нестеруку можно оставить на странице ПАИ-live

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