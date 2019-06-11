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Общество

Санитарные врачи Псковской области проверяют детские лагеря

В Псковской области санитарные врачи особенно внимательно проверяют детские оздоровительные лагеря. Об этом корресподенту Псковского агентства информации рассказал Александр Нестерук, главный санитарный врач региона. «Для нас пора детского отдыха - зона особой ответственности», - подчеркнул он.

В настоящее время в Псковской области функционируют порядка 20 загородных лагерей, в списке, в том числе, палаточные лагеря. Есть свои лагеря и практически у каждой школы. «Везде мы проводим проверки, исследуем воду в водоемах, таких лагерей у воды в области - 12, исследуем качество питания детей», - сказал Александр Нестерук.

Особое внимание уделяется обработе территорий от клещей. «Должны быть обработаны кустарники, трава на территории лагеря. К тому же не должно быть высокой травы, но зачастую она должным образом не выкошена", - добавил собеседник.

К сожалению, ежегодно выявляются нарушения. На администрацию лагерей накладывают штрафы. Но Александр Нестерук выразил надежду, что опыт прошлых лет будет учтен и нареканий не последует.

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