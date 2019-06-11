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Общество

В дни Ганзы Роспотребнадзор проверит уличных торговцев в Пскове

В период проведения Ганзейских дней в Пскове Роспотребнадзор будет проверять уличных торговцев на предмет соблюдения санитарных норм. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире ПАИ-Live 11 июня.

Александр Нестерук уточнил, что перед Ганзой в городе проверили 35 крупнейших предприятий, которые занимаются общественным питанием. И такие проверки продолжатся. На протяжении всех праздничных дней специалисты будут проверять условия приготовления пищи, наличие документов у поваров (медкнижки, спецодежда, перчатки, наличие средств гигиены), наличие документов на продукты.

Также Александр Нестерук призвал различать уличную торговлю и продажу товаров, которую осуществляют граждане в неустановленных местах. Именно второй вариант, по его словам, является незаконным.

«Есть уличная торговля, которая производится в разрешенных местах,- торговля мороженым, арбузами, прохладительными напитками. Вот такая торговля нами контролируется, и серьезных претензий у нас к ней нет», - уточнил главный санитарный врач региона. Он добавил, что у продавцов продуктов проверяют наличие специальной униформы и медицинской книжки.

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