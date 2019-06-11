О правильном выборе мороженого рассказал главный станитарный врач Псковской области

12:48, 11 июня 2019, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире проекта ПАИ-live рассказал о правилах выбора мороженого.

По словам Александра Нестерука, мороженое с маленькими кристаллами льда, а также деформированное — это продукт, подвергавшийся разморозке, его не стоит покупать. Ведь есть риск отравиться. Главный санитарный врач порекомендовал предъявить претензии сразу в магазине на кассе, потому что потом будет трудно доказать виновность продавца в некачественном продукте.

Он также рассказал, что мороженое, как и все молочные продукты, находится под пристальным контролем Управления Роспотребнадзора по Псковской области. Специалисты ведомства исследовали около 30 сортов мороженого, в основном производства Санкт-Петербурга, в некоторых случаях выявили факт замены животных жиров растительными без соответствующей маркировки.

Главный санитарный врач Псковской области отметил, что с 1 июля вступит в силу норма, согласно которой продукты с растительными жирами не смогут находиться на одной полке с настоящими молочными продуктами. По мнению Александра Несткерука, в результате потребителям не придется «копаться в морозилке, выбирая нужный продукт».

«Мороженое с растительным жиром должно будет продаваться отдельно, это правило касается абсолютно всех торговых точек», - настаивает главный санитарный врач.

Отвечая на вопрос читателя Псковского агентства информации о продуктах местных производителей, Александр Нестерук заявил, что у ведомства нет нареканий к великолукским производителям мороженого. Кроме того, коллеги из других регионов, куда поставляется продукция Псковской области, также остались довольны. Главный санитарный врач заверил, что ни к одному псковскому производителю мороженого претензий нет.

Кроме того, Александр Нестерук опроверг информацию о горящем «псковском» твороге. По его словам, этот продукт не имеет никакого отношения к Пскову.