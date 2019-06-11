0
16:59
Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора Псковпассажиравтотранса
16:34
Александр Седунов: Основной период ЕГЭ в Псковской области прошел без нарушений
16:26
Вице-премьер Алексей Гордеев побывал на старейшем предприятии Псковской области
16:14
Литургию совершил митрополит Тихон в строящемся храме при псковской горбольнице
16:02
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
14:51
В Псковской области подвели итоги конкурса среди ТОСов
14:28
Кто загрязняет реку Великую: ПАИ-live с главным санитарным врачом Псковской области
Еще новости
Общество

О правильном выборе мороженого рассказал главный станитарный врач Псковской области

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире проекта ПАИ-live рассказал о правилах выбора мороженого.

По словам Александра Нестерука, мороженое с маленькими кристаллами льда, а также деформированное — это продукт, подвергавшийся разморозке, его не стоит покупать. Ведь есть риск отравиться. Главный санитарный врач порекомендовал предъявить претензии сразу в магазине на кассе, потому что потом будет трудно доказать виновность продавца в некачественном продукте.

Он также рассказал, что мороженое, как и все молочные продукты, находится под пристальным контролем Управления Роспотребнадзора по Псковской области. Специалисты ведомства исследовали около 30 сортов мороженого, в основном производства Санкт-Петербурга, в некоторых случаях выявили факт замены животных жиров растительными без соответствующей маркировки.

Главный санитарный врач Псковской области отметил, что с 1 июля вступит в силу норма, согласно которой продукты с растительными жирами не смогут находиться на одной полке с настоящими молочными продуктами. По мнению Александра Несткерука, в результате потребителям не придется «копаться в морозилке, выбирая нужный продукт».

«Мороженое с растительным жиром должно будет продаваться отдельно, это правило касается абсолютно всех торговых точек», - настаивает главный санитарный врач.

Отвечая на вопрос читателя Псковского агентства информации о продуктах местных производителей, Александр Нестерук заявил, что у ведомства нет нареканий к великолукским производителям мороженого. Кроме того, коллеги из других регионов, куда поставляется продукция Псковской области, также остались довольны. Главный санитарный врач заверил, что ни к одному псковскому производителю мороженого претензий нет.

Кроме того, Александр Нестерук опроверг информацию о горящем «псковском» твороге. По его словам, этот продукт не имеет никакого отношения к Пскову.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора Псковпассажиравтотранса
11 июня 2019
Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора Псковпассажиравтотранса
Александр Седунов: Основной период ЕГЭ в Псковской области прошел без нарушений
11 июня 2019
Александр Седунов: Основной период ЕГЭ в Псковской области прошел без нарушений
Вице-премьер Алексей Гордеев побывал на старейшем предприятии Псковской области
11 июня 2019
Вице-премьер Алексей Гордеев побывал на старейшем предприятии Псковской области
Литургию совершил митрополит Тихон в строящемся храме при псковской горбольнице
11 июня 2019
Литургию совершил митрополит Тихон в строящемся храме при псковской горбольнице
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
11 июня 2019
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
В Псковской области подвели итоги конкурса среди ТОСов
11 июня 2019
В Псковской области подвели итоги конкурса среди ТОСов
Кто загрязняет реку Великую: ПАИ-live с главным санитарным врачом Псковской области
11 июня 2019
Кто загрязняет реку Великую: ПАИ-live с главным санитарным врачом Псковской области
Псковская область намерена войти в госпрограмму развития сельских территорий
11 июня 2019
Псковская область намерена войти в госпрограмму развития сельских территорий

Идет загрузка...