Александр Нестерук предложил изменить цвет жидкостей бытовой химии на «непищевой»

13:30, 11 июня 2019, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук считает, что цвет жидкостей бытовой химии необходимо изменить на «непищевой» и продавать только в соответствующих отделах магазина. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 11 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Надо делать все возможное, чтобы их невозможно было спутать с продуктами», - считает главный санитарный врач региона.

Он также подчеркнул, что отравления в быту по неосторожности, как в случае с Бари Алибасовым [продюсер по ошибке выпил средство для очистки труб, перепутав его с газировкой - ПАИ] в Пскове также регистрируются. Такие происшествия происходят повсеместно, добавил Александр Нестерук, и необходимо учитывать плачевный опыт, чтобы защитить людей.