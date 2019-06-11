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Общество

Александр Нестерук предложил изменить цвет жидкостей бытовой химии на «непищевой»

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук считает, что цвет жидкостей бытовой химии необходимо изменить на «непищевой» и продавать только в соответствующих отделах магазина. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 11 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Надо делать все возможное, чтобы их невозможно было спутать с продуктами», - считает главный санитарный врач региона.

Он также подчеркнул, что отравления в быту по неосторожности, как в случае с Бари Алибасовым [продюсер по ошибке выпил средство для очистки труб, перепутав его с газировкой - ПАИ] в Пскове также регистрируются. Такие происшествия происходят повсеместно, добавил Александр Нестерук, и необходимо учитывать плачевный опыт, чтобы защитить людей. 

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