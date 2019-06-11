Новый хоррор-сериал Стивена Спилберга можно будет смотреть только ночью

16:40, 11 июня 2019, ПАИ

Режиссер и продюсер Стивен Спилберг готовит сценарий сериала для нового сервиса потокового видео Quibi. Как пишет ТАСС, об этом рассказал создатель Quibi Джеффри Катценберг.

По его словам, Стивен Спилберг сам предложил сделать новый сериал. «У меня есть суперстрашная история, которую я хочу воплотить», - заявил режиссер.

Уже написан материал на 5-6 серий, всего в сериале их будет 10 или 12. Проект пока носит рабочее название «Spielberg’s After Dark». Детали сюжета пока сохраняют в тайне, но по просьбе Стивена Спилберга сериал можно будет смотреть только после полуночи: гаджеты будут фиксировать, в каком часовом поясе находится зритель, а доступ к эпизодам будет блокироваться с восходом солнца.

Quibi - стриминговый сервис для мобильных устройств, специализирующийся на показе коротких видео (от 7 до 10 минут). Сервис планируется запустить 6 апреля 2020 года. В проект уже вложено более $1 млрд инвестиций. Подписка будет распространятся в двух вариантах - с рекламой ($4,99 в месяц) и без нее ($7,99 в месяц).