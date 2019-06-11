Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров медиарейтинга глав регионов СЗФО
В майском медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял третье место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.
На первом месте оказался врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором — губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 19 место. Лидером общего рейтинга в мае стал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором месте – мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.