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Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров медиарейтинга глав регионов СЗФО

В майском медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял третье место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Михаил Ведерников

На первом месте оказался врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором — губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 19 место. Лидером общего рейтинга в мае стал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором месте – мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

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