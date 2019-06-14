Инопланетное пати в Париже: почему новые «Люди в черном» заставят вас стереть себе память

11:08, 14 июня 2019, ПАИ

В прокат вышли «Люди в чёрном: Интернэшнл» - то ли перезапуск, то ли внезапный спин-офф фантастической франшизы о спецагентах самой тайной организации, призванной регулировать поток инопланетных мигрантов на Земле и защищать ее от враждебно настроенных пришельцев. Муслим Камалов посмотрел ленту режиссера Ф. Гэри Грея и уже хочет воспользоваться нейрализатором.

Девочка Молли в детстве случайно встретила в своей комнате крохотного инопланетянина с большими и честными глазами, и помогла ему спастись от Людей в черном (ЛВЧ). Повзрослев, Молли (Тесса Томпсон), которая, к слову, тащится от всей вселенской научной чепухи (буквально на лету цитирует «Краткую историю времени»), мечется в поисках штаб-квартиры ЛВЧ в надежде вступить в их темнокостюмные ряды. И ей это удается, теперь она – агент «Эм».

Через пару минут судьба приведет Молли к столу агента «Эйч» (Крис Хемсворт) в лондонском филиале, а руководит им «Ти» (Лиам Нисон) – папаня агента «Эйч». Молли отправили в Европу не просто так: именно в Англии (а еще и во Франции) обнаружена странная инопланетная активность, а также есть подозрение, что в лондонской штаб-квартире завелся вражеский «крот». Вскоре выясняется, что на Земле сокрыто межгалактическое оружие, которое разыскивает осьминогоподобный инопланетный монстр Рой.

Самый ленивый и бездарный отдел Sony, ну тот самый, специализирующийся на бесконечных ремейках, постепенно добрался и до франшизы «Люди в чёрном», которая стартовала в далеком 1997 году с благословения Стивена Спилберга, и была поставлена не кем попало, а Барри Зонненфельдом («Семейка Аддамс», «Дикий, дикий Запад», «Достать коротышку»). Трилогию, пусть и с чуть слабенькой второй и третьей частями, все же довели до логического завершения, где все сюжетные линии героев стыковались между собой, как кубики лего. Поэтому с новой картиной история довольно туманна: то ли Sony взялась за ребут франшизы, то ли «Интернэшнл» - это легкомысленный и ненавязчивый спин-офф, поскольку здесь фигурирует тот самый центральный отдел ЛВЧ в Нью-Йорке, а на картине в одной из сцен мы видим агента «J» и огромного таракана, да и как бы подзаголовок после двоеточия должен намекать.

Как бы там ни было, режиссер свежей версии для современного мемного поколения (для которых VHS – неведомая приблуда из трех букв) – мистер Ф. Гэри Грей владеет не только навыками постановщика, но и способен, как выяснилось, на удивление точечно использовать нейрализатор: из истории практически полностью стерты какие-либо намеки на персонажей, знакомые детали или события предыдущих фильмов. С прошлым здесь, с одной стороны, покончено, создатели, вроде бы, не хотят иметь с ним ничего общего, но с другой Грей может себе позволить, к примеру, кадры с инопланетными Червями или с говорящим мопсом Фрэнком, а после зашлифовать все это огромным переснятым культовым куском из оригинальных «Людей в чёрном». Да, режиссерская логика в этом все же прослеживается: Грей делает все возможное, чтобы в игру вступила старая добрая ностальгия, чтобы зритель почувствовал себя дома в родном штабе ЛВЧ, как и 22 года назад. В некоторых эпизодах, возможно, ностальжи-элемент и действует, но, правда, этот знакомый всем вкус пропадет слишком быстро – словно у дешевой жвачки, - оставляя странное послевкусие.

Новые «Люди в черном» - это, конечно, для 2019 года максимально толерантная история, иногда даже слишком: если в самой первой части к спецагентам примкнул афроамериканец, то теперь же, естественно, к тайной организации набивается в сотрудники темнокожая молодая девушка, да к тому же еще и гений астрофизики. Межгалактический Girl Power, никак не иначе. Тесса Томпсон в образе оперативника ЛВЧ, к слову, нисколько не органична и при всей своей привлекательности и обаянии всю картину выглядит какой-то прям невозможно пресной. В отдельные моменты Томпсон (особенно, когда у нее распущены кучерявые волосы) невольно косплеит Майкла Джексона из сиквела, а если это авторская задумка (что вряд ли) – браво режиссеру. Напарник Томпсон по несчастью – Крис Хемсворт – здесь, к удивлению, странно-невозмутим, пару раз ухмыляется, пытается несмешно шутить, скучает по молоту Тора в одной нелепейшей жирной отсылке для полных идиотов и выглядит при всем этом как сбежавший с выпускного школьник. Хемсворт недавно заявил, что планирует взять передышку от кино на полгода: возможно, вся его лень в «Людях в черном» всего лишь из-за того, что он слишком рано «почуял дембель».

В остальном же новые «Люди в черном» - это традиционно вторичная, бездушная субстанция, мертвая звезда, не способная должным образом загореться и зажечь – даже инопланетная пати в Лондоне, а потом своеобразная и в Париже – донельзя утомительны. Эту тонущую в бесконечных самоповторах и постоянно паразитирующую на оригинале Зонненфельда картину не спасают даже два инопланетянина из ларца одинаковых с лица: их линию, кажется, забросили писать где-то в середине фильма, и непонятно почему же они выглядят словно сбежавший с Евровидения дуэт из Турции или Израиля.

Чем-то удивлять, поражать спецэффектами и изобретательными операторско-режиссерскими решениями – увы, тоже не про свежих «Людей в черном»: Грей, быть может, мастерски провернул пару неплохих трюков с восьмым «Форсажем», но в «Интернэшнл», как ни странно, у режиссера быстро заканчиваются все и без того слабые козыри и фишечки, и вот уже стрелять попросту не из чего, а мощнее бластера под рукой нет. У зрителя же рука потянется после всего этого только к нейрализатору. Хочется верить, она не дрогнет.