Соревнование по дрон-рейсингу пройдёт в Пскове 15 июня

17:38, 13 июня 2019, ПАИ

15 июня в 10:00 в Пскове в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» (Ленинградское шоссе, 5а) состоится соревнование по дрон-рейсингу. Оно впервые проходит в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Дрон-рейсинг — гоночные соревнования квадрокоптеров небольших размеров на специально оборудованных трассах. В ходе этих соревнований участники будут демонстрировать свои дроны и навыки их управления. Принять участие в гонках дронов может любой желающий, у которого есть квадрокоптер.

Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте псковского «Кванториума». Ранее с предложением о проведении соревнований ученики псковского «Кванториума» обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Глава региона эту идею поддержал.