0
17:17
Адреса Ганзейских дней в Пскове: Где и во сколько пройдут самые интересные мероприятия праздника
17:15
Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
16:46
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
14:42
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
13:55
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе
12:39
Девять новых детсадов построят в Псковской области в 2019 году
10:48
Библиотечная конференция «Культура приграничья» начала работу в Пскове
Еще новости
Общество

Соревнование по дрон-рейсингу пройдёт в Пскове 15 июня

15 июня в 10:00 в Пскове в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» (Ленинградское шоссе, 5а) состоится соревнование по дрон-рейсингу. Оно впервые проходит в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Дрон-рейсинг — гоночные соревнования квадрокоптеров небольших размеров на специально оборудованных трассах. В ходе этих соревнований участники будут демонстрировать свои дроны и навыки их управления. Принять участие в гонках дронов может любой желающий, у которого есть квадрокоптер.

Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте псковского «Кванториума». Ранее с предложением о проведении соревнований ученики псковского «Кванториума» обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Глава региона эту идею поддержал.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
13 июня 2019
Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
13 июня 2019
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
13 июня 2019
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе
13 июня 2019
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе
Девять новых детсадов построят в Псковской области в 2019 году
13 июня 2019
Девять новых детсадов построят в Псковской области в 2019 году
Библиотечная конференция «Культура приграничья» начала работу в Пскове
13 июня 2019
Библиотечная конференция «Культура приграничья» начала работу в Пскове
Результаты исследования по оценке потребностей в доступности для маломобильных групп представят в Пскове
13 июня 2019
Результаты исследования по оценке потребностей в доступности для маломобильных групп представят в Пскове
Из-за жары Белоруссия ввела запрет на посещение лесов в 47 районах
12 июня 2019
Из-за жары Белоруссия ввела запрет на посещение лесов в 47 районах

Идет загрузка...