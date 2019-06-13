Улицу Юбилейную в Пскове отремонтируют к 15 октября

17:53, 13 июня 2019, ПАИ

К 15 октября в Пскове будет отремонтирована улица Юбилейная. Ремонтные работы будет проводить компания «ДорСтройСервис», которая выиграла аукцион на проведение работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По условиям контракта подрядчик заменит бордюры, отремонтирует тротуар, заменит изношенное дорожное покрытие и уложит новый асфальт в два слоя. Ремонтные работы будут проводиться на участке от улицы Красноармейской набережной до Рижского проспекта. Подрядчик уже начал проводить подготовительные работы на объекте.

Изначально планировалось, что улицу Юбилейную отремонтируют в 2020 году. Однако по многочисленным просьбам жителей Пскова губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о переносе сроков работ на 2019 год. Всего на ремонт данного участка улицы направят около 130 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».