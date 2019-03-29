Семинары для учителей и медицинских работников в СНТА

17:59, 13 июня 2019, ПАИ

Современная научно-технологическая академия (АНО ДПО «СНТА») ведет реализует дополнительное профессиональное образование для специалистов различных направлений. Кроме курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации, на базе Академии регулярно проходят различные семинары и вебинары.

Возможность отработать теоретические знания на практике – всегда была важным элементом обучения вне зависимости от возраста. Поэтому в рамках дополнительного профессионального образования для специалистов имеет большое значение не только возможность выслушать лектора, принять участие в диспуте по тому или иному вопросу, выслушать чужую точку зрения по интересующему вопросу, но и получить практические навыки.

Семинары для учителей и медицинских работников в СНТА преследуют именно эти цели. Их посещение дает возможно наиболее полно ознакомиться с интересующим вопросом, а также при необходимости получить шанс на практическую отработку теоретических знаний.

Медицинские семинары в СНТА

Для различных специалистов области здравоохранения Академия регулярно проводит различные семинары. Среди них бывают как узкопрофильные темы, так и достаточно обширные, которые могут вызвать интерес у медработников разных направлений.

Стоит также отметить, что в связи с существующими изменениями в системе послевузовского образования высших и средних медицинских специалистов СНТА стала развивать и новый формат семинаров – с присвоением баллов НМО, необходимых для прохождения аккредитации.

В целом, большая часть медицинских семинаров имеет как теоретическую, так и практическую части. Таким образом, в первой части мероприятия его участники имеют возможность получить новые данные по интересующему их вопросу, ознакомиться с опытом и приобретенными знаниями спикера, а также уточнить необходимую информацию. После этого следует практическая часть, предоставляющая возможность отработать практические навыки. К примеру, без этого элемента невозможно представить семинар по оказанию неотложной помощи. Под руководством опытных врачей анестезиологов-реаниматологов медицинские специалисты отрабатывают приемы и навыки оказания первой помощи. При этом в качестве тренажеров используются специальные манекены, которые максимально реалистично отражают человеческое тело.

Медицинские семинары в СНТА предполагают два формата участия – очное и дистанционное, если не предполагается практическая отработка навыков.

Семинары для учителей в СНТА

Работа педагога – это достаточно сложная деятельность, которая требует не только глубокого знания своего предмета, но и общих представлений о психологии, конфликтологии, а также новаторские подходы к методикам и приемам обучения.

Конечно же, для того, чтобы гармонично сочетать в себе все эти требования учителя регулярно повышают уровень своей квалификации, изучают новые материалы, а также принимают участие в различных профильных мероприятиях. Семинары – это еще один из способов обрести новые знания и повысить свой профессиональный уровень для педагогических специалистов.

Семинары для учителей в СНТА позволяют не только выслушать доклад спикера, но и задать интересующие вопросы, а также вступить в полемику по тому или иному предмету. Стоит также отметить и тот факт, что сами семинары проводятся в нескольких форматах единовременно. Иными словами, это может быть личное присутствие участников, так и дистанционное. При этом форма участие не несет за собой каких-либо ограничений. Поэтому принять участие в семинаре для учителей имеет возможность специалист из любого региона России, обладающий необходимыми ресурсами для выхода в интернет.

Таким образом, можно заключить, что семинары СНТА, рассчитанные на педагогических и медицинских специалистов, предлагают не только изучение актуальной информации, но и возможность ознакомления в наиболее удобном для каждого специалиста формате. Так, дистанционные технологии при проведении подобных мероприятий предоставляют отличную возможность специалистам со всех уголков России учиться и обмениваться опытом, тем самым расширяя свои профессиональные возможности.