Псковское отделение РСПП поможет отремонтировать детский сад в Переслегино

13:05, 14 июня 2019, ПАИ

Псковское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поможет отремонтировать детский сад в деревне Переслегино Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе руководителя регионального отделения РСПП, депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского.

По просьбе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова он провёл выездное рабочее совещание в Переслегино. 3 июня детский сад был закрыт, что вызвало недовольство жителей деревни, так как сюда ходят 100 детей. Причиной стало неудовлетворительное состояние здания 1980 года постройки. Капитальный ремонт здесь не проводился с момента строительства, протекает кровля, подтоплен второй и первый этаж, обваливаются потолки, разрушаются стены, есть проблемы с электроснабжением и проводкой.

На сайт главы региона неоднократно поступали жалобы от родителей, обеспокоенных состоянием учреждения. За два года состояние кровли значительно ухудшилось, и теперь, кроме капительного ремонта кровли, необходимо решать проблему с косметическим ремонтом здания. Глава Великолукского района Сергей Петров отметил, что были предприняты попытки реанимировать объект. Александр Козловский осмотрел детсад и отметил, что завершить работы необходимо до конца лета. Он также обратил внимание, что вопрос находится на особом контроле у Михаила Ведерникова.

«Для ремонта кровли мы подключим членов Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области. Это социально-ориентированные и активные предприятия, которые также входят в движение «Свое». Это те, кто неравнодушен к проблемам граждан и готов оказать поддержку социально-значимым учреждениям», - отметил Александр Козловский.

Депутат попросил главу Великолукского района как можно скорее подготовить сметную документацию и срочно начать ремонт, чтобы к новому учебному году детский сад смог принять детей.